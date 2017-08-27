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https://sport.mail.ru/news/boxing/30808397/
27 августа 2017, 10:22 | Бокс | ТАСС

Глава WBC: Бокс доказал превосходство над ММА благодаря победе Мэйуэзера над Макрегором

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Победа американского боксера Флойда Мэйуэзера в поединке с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором доказала превосходство бокса над ММА. Таким мнением с ТАСС поделился президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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© AFP 2017

Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел в Лас-Вегасе на арене «Ти-Мобайл» и завершился победой американца в 10-м раунде техническим нокаутом. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

«Это был самый настоящий бой, все, кто его смотрел, это понимают. Флойд показал отличный бокс и заслуженно выиграл. Конечно, бокс победил ММА, это факт. Все мы очень впечатлены тем, что сегодня произошло. У бокса появилось большое число новых поклонников», — заявил Сулейман.

Мэйуэзер одержал 50-ю победу (27 — нокаутом) при отсутствии поражений. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 — досрочно), три поражения.
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