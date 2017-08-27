Мэйуэзер заявил, что после побития рекорда Марчиано ждет включения в Зал славы бокса

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Мэйуэзер в субботу в бою по правилам бокса победил бойца MMA ирландца Конора Макгрегора нокаутом в десятом раунде. Для 40-летнего американца эта победа стала 50-й в 50 боях. Таким образом, он побил рекорд американца Рокки Марчиано, одержавшего в середине прошлого века 49 побед 49 боях.

«Рокки Марчиано — легенда. Я жду своего включения в Зал славы», — цитирует Мэйуэзера Би-би-си.