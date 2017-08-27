Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30808332/
27 августа 2017, 11:36 | Бокс | Р-Спорт

Мэйуэзер заявил, что после побития рекорда Марчиано ждет включения в Зал славы бокса

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что ждет своего включения в Зал славы бокса после побития рекорда Рокки Марчиано.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

Мэйуэзер в субботу в бою по правилам бокса победил бойца MMA ирландца Конора Макгрегора нокаутом в десятом раунде. Для 40-летнего американца эта победа стала 50-й в 50 боях. Таким образом, он побил рекорд американца Рокки Марчиано, одержавшего в середине прошлого века 49 побед 49 боях.

«Рокки Марчиано — легенда. Я жду своего включения в Зал славы», — цитирует Мэйуэзера Би-би-си.

После боя с Макгрегором Мэйуэзер-младший объявил о завершении боксерской карьеры.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Тренер Котто хочет устроить ему бой с победителем поединка Головкин — «Канело»

Тренер Котто хочет устроить ему бой с победителем поединка Головкин — «Канело»

Известный американский журналист Майкл Монтеро, пишущий о боксе для Boxing Monthly, Undisputed Champion Network и Boxing News 24, заявил, что пуэрториканец Мигель Котто рассматривает возможность проведения боя с победителем поединка Головкин — Альварес, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
25 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам