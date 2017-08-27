Мэйуэзер заявил, что после побития рекорда Марчиано ждет включения в Зал славы бокса
МОСКВА, 27 авг —
Р-Спорт. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что ждет своего включения в Зал славы бокса после побития рекорда Рокки Марчиано.
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Мэйуэзер в субботу в бою по правилам бокса победил бойца MMA ирландца Конора Макгрегора нокаутом в десятом раунде. Для 40-летнего американца эта победа стала 50-й в 50 боях. Таким образом, он побил рекорд американца Рокки Марчиано, одержавшего в середине прошлого века 49 побед 49 боях.
«Рокки Марчиано — легенда. Я жду своего включения в Зал славы», — цитирует Мэйуэзера
После боя с Макгрегором
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