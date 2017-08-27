Король бокса уделал новичка: Мэйуэзер завершил карьеру победой над Макгрегором

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Бой по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) прошел в Лас-Вегасе в субботу (по американскому времени) на T-Mobile Arena. Спортсмены боксировали в облегченных перчатках весом восемь унций, хотя боксеры в первом среднем весе обычно выступают в перчатках весом 10 унций. Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

Очередной бой века Мэйуэзра.

В мае 2015 года поединок Мэйуэзера с филиппинцем Мэнни Пакьяо окрестили боем века. Победителем вышел американец. Затем он провел поединок с соотечественником Андре Берто, после чего в возрасте 38 лет «ушел на пенсию» непобежденным (49 побед в 49 боях).

Многие сомневались в том, что тот поединок станет последним для самого высокооплачиваемого боксера всех времен. И Мэйуэзер вернулся. Ради еще одного боя века, который сулил ему очередной внушительный доход.

Первые сообщения о том, что Макгрегор вызывает на бой Мэйуэзера, появились в 2016 году, но тогда мало кто воспринимал их всерьез. Однако уже в 2017-м стороны официально подтвердили проведение поединка, ранее не имевшего аналогов — «король бокса» против чемпиона UFC. Для ирландца, одержавшего в смешанных единоборствах 21 победу при трех неудачах, этот поединок был дебютным в карьере по правилам бокса.

Событие вызвало колоссальный ажиотаж, а пресс-конференции в рамках промо-тура по четырем городам мира превращались в хорошо поставленные шоу, собиравшие аншлаги на огромных площадках. Помимо традиционных нецензурных перепалок в стиле рэп-баттлов, предваряющих бои боксеров, Мэйуэзер разбрасывался деньгами, снисходительно называл Макгрегора цирковым клоуном и провоцировал оппонента, накинув на плечи флаг Ирландии.

Макгрегор паясничал пуще своего соперника. Он активно использовал Instagram, где показывал всем каждый шаг своей подготовки и граффити на стенах тренировочного зала, на котором он отправляет Мэйуэзера в нокаут. Появлялся в солидном костюме, где полоски складывались в оскорбительное выражение из двух слов, сравнивал размер головы Мэйуэзера с арахисом и кричал, что он управляет боксом. Не зря у ирландца прозвище Notorious (дословный перевод — дурная слава). В эпатаже он силен и как минимум не проиграл битву, которая проходила вне ринга.

Помимо активной пиар-кампании с участием самих бойцов также к этому бою было выпущено специальное промо-видео на песню The Man американской рок-группы The Killers. Не услышать об этом историческом столкновении бокса и смешанных единоборств было невозможно.

Денежный бой и денежный пояс чемпиона.

Поединок Мэйуэзер — Макгрегор также получил название Money fight («Денежный бой»). Сам Мэйуэзер, имеющий прозвище Money, заявлял, что суммарно заработает минимум 300 миллионов долларов. Макгрегор ожидает, что его доход за бой составит около 100 миллионов долларов. Общая прибыль бойцов состоит из гонорара, доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат.

Независимо от результата поединка Мэйуэзеру был гарантирован гонорар в 100 миллионов долларов без учета прочих доходов. В свою очередь Макгрегор гарантированно получит 30 миллионов долларов, что примерно в десять раз больше, чем ему платят за один бой в ММА. Такие цифры утвердила атлетическая комиссия штата Невада.

За несколько дней до поединка Всемирный боксерский совет (WBC) представил «денежный» пояс (Money belt) для победителя боя. Пояс, стоимость которого составляет более одного миллиона долларов, содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов, а при его изготовлении использовалась кожа крокодила.

Билеты на бой на T-Mobile Arena, которая вмещает 20 тысяч зрителей на боксерских и MMA поединках, стоили от 2 до 80 тысяч евро. Сам билет выглядит как раритетная коллекционная карточка — на нем переливаются изображения Мэйуэзера и Макгрегора, в том числе в виде дуэли взглядов.

Рекордная победа Мэйуэзера техническим нокаутом.

Мэйуэзер еще до боя заявил, что независимо от его исхода, этот поединок будет для него последним. «Мое тело доведено до предела. Я думал, что готов вернуться в форму, но это сложно. Я не тот боксер, что был два года назад. Это делает бой интересным», — говорил американец, который неоднократно заявлял о своей уверенности в победе. Именно Мэйуэзер считался явным фаворитом. Об этом говорили и большинство экспертов из мира бокса.

«Макгрегора прибьют, — утверждал легенда бокса Майк Тайсон. — Мэйуэзер занимается боксом всю свою жизнь, он боксировал с младенчества. Макгрегор не сможет бить ногами или делать захваты, у него немного шансов на победу».

Макгрегор был непоколебим до боя и, несмотря на прогнозы специалистов, источал железную уверенность в своей победе. «Есть такая поговорка: “Ты никогда не побьешь ирландца”. Мы приходим и берем, что хотим. Лас-Вегас сейчас стал Ирландией», — сказал он.

Мэйуэзер провел весь бой расслабленно, с улыбкой. Поначалу он ушел в защиту, которой славился на протяжении всей карьеры. Макгрегор ожидаемо не мог взломать ее и во время клинчей зачастую проводил грязные удары по затылку соперника. Американец вымотал ирландского дебютанта и к середине боя безоговорочно завладел инициативой.

К десятому раунду ирландец окончательно «поплыл», опустил руки, чем не преминул воспользоваться король бокса: Мэйуэзер очередной серией попаданий едва не отправил Макгрегора на пол, но рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут. Король вернулся, король победил, король снова ушел на заслуженный отдых. Таким образом, он побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге.

«Сегодня вечером, дамы и господа, был мой последний бой. Я выбрал подходящего партнера, чтобы «потанцевать», — сказал 40-летний Мэйуэзер после победы над Макгрегором, также он добавил: «Рокки Марчиано — легенда. Я жду своего включения в Зал славы».

«Мы дали фанатам то, что они хотели увидеть, — отметил американский боксер. — Я сказал ему, что я задолжал фанатам за бой с Мэнни Пакьяо, мне нужно было идти вперед. Он был намного лучше, чем я думал, он был серьезным соперником, но я был лучшим сегодня. Наш план состоял в том, чтобы позволить ему выбросить все свои тяжелые удары в начале, а затем победить его. В ММА он бьется по 25 минут, и после этого времени он начинает становиться медленнее. Репутация бокса была на кону».

Макгрегор же заявил, что судья рано остановил бой. «Мэйуэзер не такой быстрый и сильный, но он заставлял меня выбрасывать удары. Уважение ему, за его карьеру. Я подумал, что бой был остановлен немного рано. Я бы хотел удариться о ринг. Судья мог бы дать продолжить, позволив ему уронить меня», — цитирует 29-летнего Макгрегора Би-би-си.

Макгрегор остается в UFC, с боксом вопрос не решен.

Еще до боя с Мэйуэзером многих любителей бокса и смешанных единоборств интересовал вопрос, продолжит ли Макгрегор карьеру — как в боксе, так и в ММА.

«Конечно», — ответил Макгрегор на вопрос, вернется ли он в UFC. По поводу продолжения боксерской карьеры ирландец, которого цитирует в Twitter журналист АП Грег Бичэм, заявил, что не знает. «Мяч на моей стороне», — добавил он.

По мнению экс-чемпиона мира по версии IBF Романа Кармазина, Макгрегору нет смысла продолжать карьеру в боксе, поскольку он не сможет быть конкурентоспособным в этом виде спорта.

«Все было понятно до боя. Макгрегор ничего не мог сделать, а то, что он смог продержаться против такого соперника до десятого раунда, — респект ему большой. Сейчас спорт превращается в шоу, что тут поделаешь. Молодцы, они создали интригу. Макгрегору незачем идти в бокс, в ММА он король, а тут — никто. Макгрегор проиграет даже середнячку, в боксе он никогда не будет на высоких позициях», — сказал Кармазин «Р-Спорт».

По словам известного российского тяжеловеса Валерия Брудова, ирландец абсолютно не готов к боксу, поединок против Мэйуэзера был для него лишь разовой акцией.

«Зачем Макгрегору оставаться в боксе? Это была разовая акция. Он абсолютно не готов для бокса. Что предполагалось, то и случилось», — заявил Брудов агентству «Р-Спорт».

«Макгрегор — боец ММА высшей марки, но в боксе другая специфика, и он вышел против лучшего боксера мира. Все шло под диктовку Флойда. Боксерский талант Мэйуэзера неоспорим, никаких шансов у Макгрегора не было. В конце боя Конор устал функционально, ему уже нечем было бить. Началось уже избиение Макгрегора», — добавил собеседник агентства.