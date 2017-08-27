Нурмагомедов назвал «ограблением» боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Боксерский поединок между ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и американским боксером Флойдом Мэйуэзером стал «ограблением». Такое мнение ТАСС выразил российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов.
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Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел в
В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 — досрочно), три поражения.
«Есть фильм “Ограбление по-американски” — так и было сейчас, — сказал Нурмагомедов. — Удары, то, как бойцы выкладывались, — вроде бы все было
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