Котто завоевал титул чемпиона мира WBO, победив Камегаи

Судьи единогласно отдали победу 36-летнему Котто с подавляющим преимуществом — 120:108, 118:110, 119:109.

Теперь на счету пуэрториканца 41 победа (33 нокаутом) и пять поражений. Котто провел первый поединок с ноября 2015 года, когда проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с поясом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в весе до 66,68 кг.

После поединка Котто заявил, что хочет провести еще один бой, в декабре, а затем завершить карьеру. Тренер боксера Фредди Роуч сообщил, что соперником может стать победитель боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и Альваресом, который состоится 17 сентября.

В активе 34-летнего Камегаи 27 побед (24 нокаутом), четыре поражения и две ничьи.