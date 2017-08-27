Поставил выскочку на место: боксер Флойд Мэйуэзер уничтожил бойца Макгрегора

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Шоу было только до боя.

Бой века, не имеющий аналогов в истории, прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. Мир начал сходить с ума по этому поединку, где было лишь чуть-чуть спортивной составляющей, еще с 2016 года, когда появились первые упоминания о возможности проведения боя между самыми эпатажными персонами в своих видах спорта. Сначала это вряд ли воспринималось всерьез, поскольку в 2015-м Мэйуэзер объявил о завершении карьеры, уйдя с ринга непобежденным (49 боев и 49 побед) и повторив тем самым рекорд Рокки Марчиано.

Многие сомневались, что тот поединок станет последним для самого высокооплачиваемого боксера всех времен. Но мало кто мог предположить, что Мэйуэзер вернется именно так, и в 2017 году этому нашлось официальное подтверждение. Оба спортсмена активно взялись за раскручивание шоу, проведя настоящее турне, где действия на каждой пресс-конференции, складывалось впечатление, были расписано, как в реслинге.

На потеху аудитории всего мира представлялось разбрасывание денег, провокации с национальными флагами, популярные сейчас рэп-батлы, нецензурные надписи на одеждах, а стычки команд и колкие выражения в адрес друг друга были обыденным явлением.

Хотя до рукоприкладства так и не дошло, но это понятно — эти «мордашки» очень дорого стоят. В сфере «болобольства» и неординарных выходок бесспорную победу до боя одержал Макгрегор, для которого «это» было первым боем по правилам бокса в карьере. Его действия на открытой тренировке стали объектом интернет-мемов.

Апофеозом выходок чемпиона UFC Макгрегора, одержавшего в смешанных единоборствах 21 победу при трех неудачах, стало поведение на официальной процедуре взвешивания, где он орал в лицо оппоненту и бил себя кулаками в грудь. В этой ситуации 40-летний Мэйуэзер только смеялся и отодвигал от себя соперника.

Этот бой обсуждали все без исключения, а мир единоборств и вовсе крутился вокруг этой даты. Естественно, не все были этому рады. Данный поединок явно «испортил малину» крутой вывеске сентябрьского боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Более того, многие поединок между американцем и ирландцем называли фарсом и цирком.

Но глупо было отрицать, что это шоу вызвало интерес у всех. За несколько дней Всемирный боксерский совет (WBC) представил пояс, который будет вручен победителю боя: полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров, 160 изумрудов. При его изготовлении использовалась крокодиловая кожа. Также специально к этому бою канал Showtime выпустил промо-видео на песню The Man американской рок-группы The Killers.

Естественно, бой показывался в формате pay-per-view, в США цена просмотра составит 89,95 доллара и на 10 долларов выше за просмотр в качестве HD. Небезосновательно ожидался мировой рекорд по сборам.

Мэйуэзер дал Макгрегору почувствовать себя «боксером», а потом уничтожил.

Шансов Макгрегору, который возомнил, что сможет сделать то, что не смогли Альварес, Мэнни Пакьяо, Мигель Котто, Шейн Мосли, Маркос Майдана, Артуро Гатти и многие другие топ-боксеры, отдавалось мало, и всех в первую очередь интересовало, какие выходки исполнит ирландец: будут ли провокация, грязь, проход в партер, удары ногами или еще какие-то глупости. Но этого, забегая вперед, так и не случилось. Пояс победителя боя Конора Макгрегора и Флойда Мэйуэзера-младшего.

Спортивная составляющая как таковая мало кого интересовала. Также закрадывалась мысль, что соперники заранее заготовили и вторую часть этой «мыльной оперы». Пожалуй, только преимущество в весе было на стороне ирландца, который в течение дня умеет гонять немало кг.

Раньше на арену в игорной столице мира в спортивном костюме прибыл Мэйуэзер — в окружении своих габаритных ребят в одежде собственного бренда. Макгрегор появился позже в синем деловом костюме (а такой стиль боец очень любит) вместе со своей возлюбленной в тонком леопардовом платье и с коляской с недавно родившимся сыном.

Забавным было даже наблюдать за тем, как ирландца тейпируют — именно в костюме, но не менее увлекательно было лицезреть и за массированием лысины Мэйуэзера, лежащего с очень расслабленным взглядом на коленях представителя своей команды.

Гости на бою века в Лас-Вегасе были также звездные — Леброн Джеймс, Майк Тайсон, Брюс Уиллис, Оззи Озборн. После гимнов, исполненных вживую (гимн Ирландии прозвучал в исполнении Имельды Мэй, гимн США пела Деми Ловато), на ринге первым традиционно обмотанным в ирландский флаг появился Макгрегор, который при выходе излучал сверхуверенность, поднимая руки вверх.

В окружении Макгрегора помимо прочих был его соотечественник российского происхождения Артем Лобов, который также выступает в UFC, но куда менее успешно. Мэйуэзер появился полностью облаченным в черное, в маске-балаклаве.

После объявлений ринг-анонсера Джимми Леннона-младшего и вводных слов судьи долгожданное событие началось. И Макгрегор, чье преимущество в габаритах бросалось в глаза, попытался боксировать первым номером. Мэйуэзер же действовал спокойно и сдержано. При этом боксерская стойка ирландца вызывала улыбку.

Первое предупреждение Макгрегор получил уже в начале второго раунда, когда приемом из смешанных единоборств ударил соперника по затылку. По ходу поединка ирландец еще нередко использовал этот запрещенный в боксе прием. Макгрегор много бил в пустоту, а его проходящие джебы не доставляли проблем улыбающемуся Мэйуэзеру, который целенаправленно действовал по корпусу.

С четвертого раунда начала проявляться усталость ирландца, который часто стал клинчевать. В шестом отрезке судья бездействовал, когда Макгрегор бил оппонента со спины. Такое, как и некоторые элементы из арсенала ММА, в дальнейшем также повторялись. Уже со второй половины боя Мэйуэзер начал переключаться в голову, проводя серии точных ударов.

С тех пор доминирование американца было подавляющим: Макгрегор не мог держать оборону. В девятом раунде на ринге было настоящее уничтожение, когда ирландца шатало во все стороны, но выполнить обещание закончить бой досрочно американцу в этом отрезке не удалось. И, тем не менее, он смог это сделать уже в десятой трехминутке, когда рефери остановил поединок.

В принципе, сценарий боя был сильно предсказуем — Мэйуэзер дал Макгрегору «намахаться», растянул удовольствие, после чего добил соперника. Макгрегор-боксер не показал ничего интересного, в первую очередь, оказавшись не готовым физически. Каких-либо серьезных повреждений у ирландца замечено не было, более того, после поражения он быстро пришел в себя и даже улыбался. Хотя почему он должен грустить? Есть же гонорар.

За такое шоу спортсмены получат по кругленькой сумме. Согласно распределению гонорара, независимо от результата поединка Мэйуэзер гарантированно получал 100 миллионов долларов без учета доходов за телеправа и выручки от продажи билетов, а Макгрегору, который не сильно впечатлил в ранге боксера, гарантировано 30 миллионов долларов, что примерно в десять раз больше, чем ему платят за один бой в ММА.

При этом сам Мэйуэзер заявлял, что заработает минимум 300 миллионов долларов, а Макгрегор — около 100 млн. Плюс американец получит внушительную прибыль за нанесение логотипов на свою униформу — в хватке коммерсанта ему (по прозвищу «Money») не откажешь. Отметим, что Мэйуэзер уже получал столько денег без учета телевизионных прав за «бой века» с Пакьяо в мае 2015 года.

Если Мэйуэзер в статусе великой звезды может спокойно уходить на безбедную пенсию (о чем уже объявил) и продолжить заниматься раскруткой своей промоутерской компании, бренда одежды и других множественных начинаний, то понаблюдать за карьерой Макгрегора в ММА очень интересно. Ведь созидании и болтовне ирландцу нет равных, а сейчас, пожалуй, это первостепенно.

Плюс не надо забывать, что Макгрегор ранее заявлял, что продолжит выступать в боксе. Хотя этого, наверное, делать ему все же не стоит.