Поставил выскочку на место: боксер Флойд Мэйуэзер уничтожил бойца Макгрегора
МОСКВА, 27 авг —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Легендарный американский боксер-профессионал Флойд Мэйуэзер-младший предсказуемо в пух и прах разнес болтливого ирландского бойца ММА Конора Макгрегора в беспрецедентном бою по правилам бокса в первом среднем весе и установил новый рекорд, одержав 50-ю победу в 50 боях.
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Шоу было только до боя.
Бой века, не имеющий аналогов в истории, прошел в ночь на воскресенье в
Многие сомневались, что тот поединок станет последним для самого высокооплачиваемого боксера всех времен. Но мало кто мог предположить, что Мэйуэзер вернется именно так, и в 2017 году этому нашлось официальное подтверждение. Оба спортсмена активно взялись за раскручивание шоу, проведя настоящее турне, где действия на каждой
На потеху аудитории всего мира представлялось разбрасывание денег, провокации с национальными флагами, популярные сейчас
Хотя до рукоприкладства так и не дошло, но это понятно — эти «мордашки» очень дорого стоят. В сфере «болобольства» и неординарных выходок бесспорную победу до боя одержал Макгрегор, для которого «это» было первым боем по правилам бокса в карьере. Его действия на открытой тренировке стали объектом
Апофеозом выходок чемпиона UFC Макгрегора, одержавшего в смешанных единоборствах 21 победу при трех неудачах, стало поведение на официальной процедуре взвешивания, где он орал в лицо оппоненту и бил себя кулаками в грудь. В этой ситуации 40-летний Мэйуэзер только смеялся и отодвигал от себя соперника.
Этот бой обсуждали все без исключения, а мир единоборств и вовсе крутился вокруг этой даты. Естественно, не все были этому рады. Данный поединок явно «испортил малину» крутой вывеске сентябрьского боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Более того, многие поединок между американцем и ирландцем называли фарсом и цирком.
Но глупо было отрицать, что это шоу вызвало интерес у всех. За несколько дней Всемирный боксерский совет (WBC) представил пояс, который будет вручен победителю боя: полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров, 160 изумрудов. При его изготовлении использовалась крокодиловая кожа. Также специально к этому бою канал Showtime выпустил
Естественно, бой показывался в формате
Мэйуэзер дал Макгрегору почувствовать себя «боксером», а потом уничтожил.
Шансов Макгрегору, который возомнил, что сможет сделать то, что не смогли Альварес, Мэнни Пакьяо, Мигель Котто, Шейн Мосли, Маркос Майдана, Артуро Гатти и многие другие
Спортивная составляющая как таковая мало кого интересовала. Также закрадывалась мысль, что соперники заранее заготовили и вторую часть этой «мыльной оперы». Пожалуй, только преимущество в весе было на стороне ирландца, который в течение дня умеет гонять немало кг.
Раньше на арену в игорной столице мира в спортивном костюме прибыл Мэйуэзер — в окружении своих габаритных ребят в одежде собственного бренда. Макгрегор появился позже в синем деловом костюме (а такой стиль боец очень любит) вместе со своей возлюбленной в тонком леопардовом платье и с коляской с недавно родившимся сыном.
Забавным было даже наблюдать за тем, как ирландца тейпируют — именно в костюме, но не менее увлекательно было лицезреть и за массированием лысины Мэйуэзера, лежащего с очень расслабленным взглядом на коленях представителя своей команды.
Гости на бою века в
В окружении Макгрегора помимо прочих был его соотечественник российского происхождения Артем Лобов, который также выступает в UFC, но куда менее успешно. Мэйуэзер появился полностью облаченным в черное, в
После объявлений
Первое предупреждение Макгрегор получил уже в начале второго раунда, когда приемом из смешанных единоборств ударил соперника по затылку. По ходу поединка ирландец еще нередко использовал этот запрещенный в боксе прием. Макгрегор много бил в пустоту, а его проходящие джебы не доставляли проблем улыбающемуся Мэйуэзеру, который целенаправленно действовал по корпусу.
С четвертого раунда начала проявляться усталость ирландца, который часто стал клинчевать. В шестом отрезке судья бездействовал, когда Макгрегор бил оппонента со спины. Такое, как и некоторые элементы из арсенала ММА, в дальнейшем также повторялись. Уже со второй половины боя Мэйуэзер начал переключаться в голову, проводя серии точных ударов.
С тех пор доминирование американца было подавляющим: Макгрегор не мог держать оборону. В девятом раунде на ринге было настоящее уничтожение, когда ирландца шатало во все стороны, но выполнить обещание закончить бой досрочно американцу в этом отрезке не удалось. И, тем не менее, он смог это сделать уже в десятой трехминутке, когда рефери остановил поединок.
В принципе, сценарий боя был сильно предсказуем — Мэйуэзер дал Макгрегору «намахаться», растянул удовольствие, после чего добил соперника.
За такое шоу спортсмены получат по кругленькой сумме. Согласно распределению гонорара, независимо от результата поединка Мэйуэзер гарантированно получал 100 миллионов долларов без учета доходов за телеправа и выручки от продажи билетов, а Макгрегору, который не сильно впечатлил в ранге боксера, гарантировано 30 миллионов долларов, что примерно в десять раз больше, чем ему платят за один бой в ММА.
При этом сам Мэйуэзер заявлял, что заработает минимум 300 миллионов долларов, а Макгрегор — около 100 млн. Плюс американец получит внушительную прибыль за нанесение логотипов на свою униформу — в хватке коммерсанта ему (по прозвищу «Money») не откажешь. Отметим, что Мэйуэзер уже получал столько денег без учета телевизионных прав за «бой века» с Пакьяо в мае 2015 года.
Если Мэйуэзер в статусе великой звезды может спокойно уходить на безбедную пенсию (о чем уже объявил) и продолжить заниматься раскруткой своей промоутерской компании, бренда одежды и других множественных начинаний, то понаблюдать за карьерой Макгрегора в ММА очень интересно. Ведь созидании и болтовне ирландцу нет равных, а сейчас, пожалуй, это первостепенно.
Плюс не надо забывать, что Макгрегор ранее заявлял, что продолжит выступать в боксе. Хотя этого, наверное, делать ему все же не стоит.
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