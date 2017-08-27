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27 августа 2017, 11:28 | Бокс | Р-Спорт

Конор Макгрегор после поражения от Мэйуэзера заявил, что продолжит выступать в UFC

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор после поражения от американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего затруднился ответить на вопрос о продолжении карьеры в боксе, но заявил, что точно продолжит биться в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат).

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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© AFP 2017

Макгрегор в субботу в бою по правилам бокса (первый в его карьере) проиграл техническим нокаутом 40-летнему профессиональному боксеру Мэйуэзеру.

«Конечно», — ответил 29-летний Макгрегор, на вопрос, вернется ли он в UFC. По поводу продолжения боксерской карьеры ирландец, которого цитирует в Twitter журналист АП Грег Бичэм, заявил, что не знает. «Мяч на моей стороне», — добавил он.
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Глава UFC Уайт не хочет, чтобы Макгрегор снова боксировал

ТАСС, 27 августа. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не хотел бы, чтобы ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор проводил еще боксерские поединки. Об этом он заявил на пресс-конференции после боя по правилам бокса между Макгрегором и американцем Флойдом Мэйуэзером.
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