Конор Макгрегор после поражения от Мэйуэзера заявил, что продолжит выступать в UFC
МОСКВА, 27 авг —
Р-Спорт. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор после поражения от американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего затруднился ответить на вопрос о продолжении карьеры в боксе, но заявил, что точно продолжит биться в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат).
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Макгрегор в субботу в бою по правилам бокса (первый в его карьере) проиграл техническим нокаутом 40-летнему профессиональному боксеру Мэйуэзеру.
«Конечно», — ответил 29-летний Макгрегор, на вопрос, вернется ли он в UFC. По поводу продолжения боксерской карьеры ирландец, которого цитирует в Twitter журналист АП Грег Бичэм, заявил, что не знает. «Мяч на моей стороне», — добавил он.
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