Конор Макгрегор после поражения от Мэйуэзера заявил, что продолжит выступать в UFC

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Макгрегор в субботу в бою по правилам бокса (первый в его карьере) проиграл техническим нокаутом 40-летнему профессиональному боксеру Мэйуэзеру.

«Конечно», — ответил 29-летний Макгрегор, на вопрос, вернется ли он в UFC. По поводу продолжения боксерской карьеры ирландец, которого цитирует в Twitter журналист АП Грег Бичэм, заявил, что не знает. «Мяч на моей стороне», — добавил он.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Conor said he doesn't know whether he will box again: "I'm having a ball."<br><br>Conor says he will return to the UFC: "Of course."</p>— Greg Beacham (@gregbeacham) <a href="https://twitter.com/gregbeacham/status/901679478295764992">27 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>