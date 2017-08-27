Мэуйэузер единогласно побеждал Конора Макгрегора по очкам перед нокаутом
МОСКВА, 27 авг —
Р-Спорт. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший побеждал представителя смешанных единоборств ирландца Конора Макгрегора по очкам после девятого раунда боя, сообщает в Twitter журналист АП Грег Бичэм.
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Мэйуэзер в субботу в
Согласно судейским запискам, после девятого раунда американский боксер единогласно побеждал ирландца по очкам — 87−83, 89−82. 89−81.
Для 40-летнего Мэйуэзера эта победа стала 50-й в 50 боях, благодаря чему он побил рекорд Рокки Марчиано.
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