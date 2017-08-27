Мэуйэузер единогласно побеждал Конора Макгрегора по очкам перед нокаутом

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Мэйуэзер в субботу в Лас-Вегасе в 12-ти раундовом бою по боксерским правилам победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

Согласно судейским запискам, после девятого раунда американский боксер единогласно побеждал ирландца по очкам — 87−83, 89−82. 89−81.

Для 40-летнего Мэйуэзера эта победа стала 50-й в 50 боях, благодаря чему он побил рекорд Рокки Марчиано.