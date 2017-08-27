Макгрегор назвал справедливой победу Мэйуэзера в боксерском поединке

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Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел в Лас-Вегасе на арене «Ти-Мобайл» и завершился победой американца в 10-м раунде техническим нокаутом. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

«Ранние раунды были очень удобными для Флойда, он успел приспособиться ко мне, — сказал Макгрегор. — Справедливый бой, но я думаю, что рефери поторопился с остановкой. Это была усталость, но судья мог бы позволить мне продолжить. Никто не рисковал в этом бою, кроме меня, но и для меня настанут лучшие времена».

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 — досрочно), три поражения.