Мэйуэзер считает, что Макгрегор провел отличный боксерский поединок
ТАСС, 27 августа. Американский боксер Флойд Мэйуэзер считает, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор провел отличный поединок по правилам бокса. Слова Мэйуэзера приводит
Би-би-си.
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Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел в
«Макгрегор был намного лучше, чем я ожидал, он был отличным соперником, но я провел более качественный поединок, — сказал Мэйуэзер. — Наш план на бой заключался в том, чтобы не торопиться, так как в смешанных единоборствах он не проводит более 25 минут. Я выбрал отличного соперника для последнего боя, как раз, чтобы потанцевать. Но ты, Конор, настоящий чемпион».
В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года.
Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 — досрочно), три поражения.
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