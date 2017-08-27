Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30808154/
27 августа 2017, 10:12 | Бокс | ТАСС

Мэйуэзер считает, что Макгрегор провел отличный боксерский поединок

ТАСС, 27 августа. Американский боксер Флойд Мэйуэзер считает, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор провел отличный поединок по правилам бокса. Слова Мэйуэзера приводит Би-би-си.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел в Лас-Вегасе на арене «Ти-Мобайл» и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

«Макгрегор был намного лучше, чем я ожидал, он был отличным соперником, но я провел более качественный поединок, — сказал Мэйуэзер. — Наш план на бой заключался в том, чтобы не торопиться, так как в смешанных единоборствах он не проводит более 25 минут. Я выбрал отличного соперника для последнего боя, как раз, чтобы потанцевать. Но ты, Конор, настоящий чемпион».

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года.

Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 — досрочно), три поражения.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Боксерский бой Мэйуэзер — Макгрегор не собрал аншлаг в Лас-Вегасе

Боксерский бой Мэйуэзер — Макгрегор не собрал аншлаг в Лас-Вегасе

ТАСС, 27 августа. Поединок по правилам бокса между ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и американским боксером Флойдом Мэйуэзером не собрал аншлаг на арене «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе. Об этом в своем Twitter сообщил журналист CBS Брайан Кэмпбэлл.
Еще 7 новостей  Все новости

Мэйуэзер считает, что Макгрегор провел отличный боксерский поединок

СМИ: клубы НХЛ "Вегас" и "Рейнджерс" заинтересованы в дисквалифицированном Зарипове

Глава WBC: бокс доказал превосходство над ММА благодаря победе Мэйуэзера над Макрегором

Сборная России впервые осталась без золотых медалей на чемпионатах мира по борьбе