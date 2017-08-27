Мэйуэзер считает, что Макгрегор провел отличный боксерский поединок

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Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел в Лас-Вегасе на арене «Ти-Мобайл» и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

«Макгрегор был намного лучше, чем я ожидал, он был отличным соперником, но я провел более качественный поединок, — сказал Мэйуэзер. — Наш план на бой заключался в том, чтобы не торопиться, так как в смешанных единоборствах он не проводит более 25 минут. Я выбрал отличного соперника для последнего боя, как раз, чтобы потанцевать. Но ты, Конор, настоящий чемпион».

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года.

Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 — досрочно), три поражения.