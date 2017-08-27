Губернатор Назаров поздравил омского бойца Корешкова с победой в Bellator
«Крутой нокаут», — прокомментировал глава региона.
Напомним, 26 августа в
Бой посмотрел губернатор Виктор Назаров. Он поздравил бойца в своем Instagram.
— Поздравляю нашего земляка Андрея Корешкова с победой в турнире Bellator в США! Крутой нокаут! Горжусь, что в Омске такие спортсмены! — написал он.
Пост про Корешкова губернатор сопроводил хэштегами #шторм и #александршлеменко. За день запись собрала более 500 лайков.
Также с поздравлениями Корешкову выступил омский «Авангард».
— Поздравляем с победой! Руководство клуба, тренерский штаб и хоккеисты желают Андрею и его наставнику Александру Шлеменко новых успехов в предстоящих боях! — говорится в сообщении хоккейного клуба.
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