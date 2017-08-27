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27 августа 2017, 8:46 | Бокс | Om1.ru

Губернатор Назаров поздравил омского бойца Корешкова с победой в Bellator

«Крутой нокаут», — прокомментировал глава региона.

Напомним, 26 августа в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator состоялся бой между Андреем Корешковым и американцем Чиди Нжокуани, в котором омский боец ММА одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Поединок продлился чуть больше двух минут.

Бой посмотрел губернатор Виктор Назаров. Он поздравил бойца в своем Instagram.

— Поздравляю нашего земляка Андрея Корешкова с победой в турнире Bellator в США! Крутой нокаут! Горжусь, что в Омске такие спортсмены! — написал он.

Пост про Корешкова губернатор сопроводил хэштегами #шторм и #александршлеменко. За день запись собрала более 500 лайков.

Также с поздравлениями Корешкову выступил омский «Авангард».

— Поздравляем с победой! Руководство клуба, тренерский штаб и хоккеисты желают Андрею и его наставнику Александру Шлеменко новых успехов в предстоящих боях! — говорится в сообщении хоккейного клуба.
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