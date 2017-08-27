Боксер Мэйуэзер-младший после победы над Макгрегором объявил о завершении карьеры

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Мэйуэзер в субботу в Лас-Вегасе в бою по правилам бокс одержал победу над Макгрегором техническим нокаутом в десятом раунде.

«Сегодня вечером, дамы и господа, был мой последний бой. Я выбрал подходящего партнера, чтобы «потанцевать», — цитирует 40-летнего Мэйуэзера Би-би-си.

Мэйуэзер после победы над Макгрегром побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях.