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27 августа 2017, 11:18 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Мэйуэзер-младший после победы над Макгрегором объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт. Американский боксер-профессионал Флойд Мэйуэзер-младший после победы над бойцом ММА ирландцем Конором Макгрегором заявил, что это был его последний бой в карьере.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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Мэйуэзер в субботу в Лас-Вегасе в бою по правилам бокс одержал победу над Макгрегором техническим нокаутом в десятом раунде.

«Сегодня вечером, дамы и господа, был мой последний бой. Я выбрал подходящего партнера, чтобы «потанцевать», — цитирует 40-летнего Мэйуэзера Би-би-си.

Мэйуэзер после победы над Макгрегром побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях.
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