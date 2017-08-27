Боксер Мэйуэзер-младший после победы над Макгрегором объявил о завершении карьеры
МОСКВА, 27 авг —
Р-Спорт. Американский боксер-профессионал Флойд Мэйуэзер-младший после победы над бойцом ММА ирландцем Конором Макгрегором заявил, что это был его последний бой в карьере.
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Мэйуэзер в субботу в
«Сегодня вечером, дамы и господа, был мой последний бой. Я выбрал подходящего партнера, чтобы «потанцевать», — цитирует 40-летнего Мэйуэзера
Мэйуэзер после победы над Макгрегром побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях.
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