Боксер Флойд Мэйуэзер-младший, победивший бойца UFC Конора Макгрегора

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Ниже приводится биографическая справка.

Флойд Мэйуэзер-младший, урожденный Флойд Синклер, родился 24 февраля 1977 года в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган, США).

Его отец и два дяди были боксерами: отец Флойд Мэйуэзер-старший был претендентом на титул чемпиона мира в полусреднем весе, дядя Джефф Мэйуэзер был чемпионом во втором полулегком весе по версии IBO, другой дядя Роджер Мэйуэзер был чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии WBC.

Флойд Мэйуэзер-младший занимается боксом с раннего детства.

В 1993, 1994 и 1996 годах он выиграл национальный трофей «Золотые перчатки». В 1996 году стал бронзовым призером Олимпийских игр в Атланте (весовая категория до 57 кг). Всего на любительском ринге провел 90 боев (84 победы, 6 поражений).

11 октября 1996 года дебютировал на профессиональном ринге, нокаутировав во втором раунде мексиканца Роберто Аподака. В 1998 году выиграл свой первый титул чемпиона мира в первом легком весе по версии WBC.

За время своей карьеры Флойд Мэйуэзер-младший четыре раза переходил в более тяжелую весовую категорию, став чемпионом мира в легком весе в 2002 году, первом полусреднем — в 2005 году, в полусреднем — в 2006 году. В 2007 году Мэйуэзер победил Оскара Де Ла Хойю в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе. Флойд Мэйуэзер-младший

Таким образом, Флойд Мэйуэзер-младший является чемпионом мира по версиям разных боксерских организаций в пяти весовых категориях.

Среди соперников спортсмена были такие звезды, как Артуро Гатти, Заб Джуда, Шейн Мосли, Рикки Хаттон, Маркос Майдана, Сауль Альварес, Хуан Мануэль Маркес.

2 мая 2015 года одержал 48-ю победу в 48 боях, победив филиппинца Мэнни Пакьяо и защитил титулы WBA (Super), WBC, а также завоевал пояс WBO, принадлежавший сопернику. После победы WBO попросила американца отказаться от титулов WBA и WBC в первом среднем весе, так как по правилам организации боксер не должен одновременно владеть чемпионскими поясами в нескольких весовых категориях. WBO в начале июля объявила о том, что лишила Мэйуэзера титула в полусреднем весе.

В 1998 и 2007 годах Флойд Мэйуэзер-младший признавался «Боксером года» вне зависимости от весовых категорий по версии авторитетного издания The Ring.

В 2010 году он был третьим самым высокооплачиваемым американским спортсменом с заработком более 60 миллионов долларов в год.

В 2012, 2014 и 2015 годах Мэйуэзер-младший занимал первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии журнала Forbes. В 2015 году издание оценило его состояние в 300 миллионов долларов.

В 2007 году Флойд Мэйуэзер-младший участвовал в телепроекте «Танцы со звездами», где его партнершей была известная американская танцовщица Карина Смирнофф.

Флойд Мэйуэзер-младший имеет несколько судимостей. В 2002 году он получил шесть месяцев условного наказания и два дня домашнего ареста за домашнее насилие, в 2004 году — условный срок за избиение двух женщин в ночном клубе.

В сентябре 2010 года Флойд Мэйуэзер-младший был арестован дома, где проживал со своей подругой и матерью его троих детей Джози Харрис, после заявления спутницы о том, что он ее ударил. Позже Мэйуэзер-младший был отпущен под залог.

В декабре 2011 года суд приговорил Флойда Мэйуэзера-младшего к 87 дням тюремного заключения, 100 часам исправительных работ и штрафу в 2500 долларов за нападение на Харрис. Изначально боксеру по всем пунктам обвинения грозило до 34 лет тюрьмы, суд принял чистосердечное признание Мэйуэзера. Американец был выпущен из тюрьмы за примерное поведение после 2 месяцев под стражей.

В мае 2015 года стало известно, что Джози Харрис подала на боксера в суд по обвинению в клевете, оценив причиненный ей ущерб в 20 миллионов долларов.

12 сентября 2015 года Мэйуэзер провел 49-й бой в карьере, победив по очкам (счет судейских записок — 117−111, 118−110, 120−108) своего соотечественника Андре Берто. В этом поединке он защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. Андре Берто, рефери поединка и Флойд Мэйуэзер-младший

Таким образом, Мэйуэзер добился 49-й победы в 49 боях, что является повторением рекорда другого американского боксера Рокки Марчиано. После боя Мейуэзер объявил о завершении карьеры. Позднее Всемирный боксерский совет (WBC) присвоил ему звание почетного чемпиона в полусреднем и первом среднем весах.

4 декабря 2015 года Мэйуэзер провел в Москве открытый урок по боксу, в котором принял участие 791 спортсмен, и установил новый рекорд. Достижение было зафиксировано компанией Guinness World Records.

В 2016 году появились первые сообщения о том, что Мэйуэзер и Макгрегор близки к подписанию контракта на проведение боя по правилам бокса в первом среднем весе, а в начале 2017 года стороны достигли соглашения. В июле 2017 года Мэйуэзер заявил, что бой с Макгрегором станет последним для него независимо от исхода.

27 августа 2017 года Мэйузер победил Макгрегора в бою, который прошел в Лас-Вегасе. После этого он побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге.