Боксер Флойд Мэйуэзер-младший, победивший бойца UFC Конора Макгрегора
МОСКВА, 27 авг —
Р-Спорт. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший, не потерпевший ни одного поражения на профессиональном ринге, в воскресенье победил чемпиона мира по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора нокаутом в 10-м раунде в бою по правилам бокса в первом среднем весе.
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Ниже приводится биографическая справка.
Флойд
Его отец и два дяди были боксерами: отец Флойд
Флойд
В 1993, 1994 и 1996 годах он выиграл национальный трофей «Золотые перчатки». В 1996 году стал бронзовым призером Олимпийских игр в Атланте (весовая категория до 57 кг). Всего на любительском ринге провел 90 боев (84 победы, 6 поражений).
11 октября 1996 года дебютировал на профессиональном ринге, нокаутировав во втором раунде мексиканца Роберто Аподака. В 1998 году выиграл свой первый титул чемпиона мира в первом легком весе по версии WBC.
За время своей карьеры Флойд
Таким образом, Флойд
Среди соперников спортсмена были такие звезды, как Артуро Гатти, Заб Джуда, Шейн Мосли, Рикки Хаттон, Маркос Майдана, Сауль Альварес, Хуан Мануэль Маркес.
2 мая 2015 года одержал 48-ю победу в 48 боях, победив филиппинца Мэнни Пакьяо и защитил титулы WBA (Super), WBC, а также завоевал пояс WBO, принадлежавший сопернику. После победы WBO попросила американца отказаться от титулов WBA и WBC в первом среднем весе, так как по правилам организации боксер не должен одновременно владеть чемпионскими поясами в нескольких весовых категориях. WBO в начале июля объявила о том, что лишила Мэйуэзера титула в полусреднем весе.
В 1998 и 2007 годах Флойд
В 2010 году он был третьим самым высокооплачиваемым американским спортсменом с заработком более 60 миллионов долларов в год.
В 2012, 2014 и 2015 годах
В 2007 году Флойд
Флойд
В декабре 2011 года суд приговорил Флойда
В мае 2015 года стало известно, что Джози Харрис подала на боксера в суд по обвинению в клевете, оценив причиненный ей ущерб в 20 миллионов долларов.
12 сентября 2015 года Мэйуэзер провел 49-й бой в карьере, победив по очкам (счет судейских записок — 117−111, 118−110, 120−108) своего соотечественника Андре Берто. В этом поединке он защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. Андре Берто, рефери поединка и Флойд
Таким образом, Мэйуэзер добился 49-й победы в 49 боях, что является повторением рекорда другого американского боксера Рокки Марчиано. После боя Мейуэзер объявил о завершении карьеры. Позднее Всемирный боксерский совет (WBC) присвоил ему звание почетного чемпиона в полусреднем и первом среднем весах.
4 декабря 2015 года Мэйуэзер провел в Москве открытый урок по боксу, в котором принял участие 791 спортсмен, и установил новый рекорд. Достижение было зафиксировано компанией Guinness World Records.
В 2016 году появились первые сообщения о том, что Мэйуэзер и Макгрегор близки к подписанию контракта на проведение боя по правилам бокса в первом среднем весе, а в начале 2017 года стороны достигли соглашения. В июле 2017 года Мэйуэзер заявил, что бой с Макгрегором станет последним для него независимо от исхода.
27 августа 2017 года Мэйузер победил Макгрегора в бою, который прошел в
У Флойда
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