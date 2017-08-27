Мэйуэзер победил нокаутом в 10-м раунде Макгрегора в бою по правилам бокса

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Бой в первом среднем весе (до 69,85 кг) состоялся в субботу в Лас-Вегасе и завершился победой 40-летнего американца над 29-летним ирландцем в 10-м раунде техническим нокаутом.

Победитель боя получил пояс, стоимость которого составляет более одного миллиона долларов, он содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов, а при его изготовлении использовалась кожа крокодила.

Официальный гонорар Мэйуэзера (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) составит 100 миллионов долларов, Макгрегора — 30 миллионов.

Мэйуэзер одержал 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге, побив рекорд Рокки Марчиано. Для ирландца это был первый официальный боксерский бой. В ММА чемпион UFC Макгрегор провел 24 боя, одержав 21 победу.