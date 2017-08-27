Деревянченко: Мне кажется, Головкин победит «Канело», так что придется готовиться ко встрече с ним

«Я готов к титульному поединку, готов к противостоянию с победителем боя Головкин — Альварес. Мне кажется, что победит Головкин, так что придется готовиться ко встрече с ним. Доволен своим выступлением. В точности выполнял тренерские установки на поединок и сумел завершить бой досрочно. Туреано — крутой парень, он нахватался ударов, но до последнего держался на ногах. Возможно, рефери стоило остановить поединок раньше, но в любом случае я был готов боксировать все 12 раундов», — цитирует Деревянченко vringe.com.

Напомним, Деревянченко нокаутировал Джонсона в 12-м раунде.