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https://sport.mail.ru/news/boxing/30807987/
27 августа 2017, 11:53 | Бокс | Vesti.kz

Деревянченко: Мне кажется, Головкин победит «Канело», так что придется готовиться ко встрече с ним

Украинский боксер-профессионал, выступающий в среднем весе, Сергей Деревянченко (11−0, 9 КО) прокомментировал свою победу над Туреано Джонсоном (20−2, 14 КО), в бою с которым он завоевал статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF.

«Я готов к титульному поединку, готов к противостоянию с победителем боя Головкин — Альварес. Мне кажется, что победит Головкин, так что придется готовиться ко встрече с ним. Доволен своим выступлением. В точности выполнял тренерские установки на поединок и сумел завершить бой досрочно. Туреано — крутой парень, он нахватался ударов, но до последнего держался на ногах. Возможно, рефери стоило остановить поединок раньше, но в любом случае я был готов боксировать все 12 раундов», — цитирует Деревянченко vringe.com.

Напомним, Деревянченко нокаутировал Джонсона в 12-м раунде.

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