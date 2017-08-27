— Конор МакГрегор вроде как очень сильно избил чемпиона мира в двух весовых категориях Пола Малиньяджи. И в то же время Флойд Мейвезер вроде как проиграл нокаутом в спарринге Забу Джуде. Не кажется ли, что эти истории специально раскачиваются для того, чтобы зрительно уравнять шансы?

— Мы смотрели только минутную нарезку спарринга. Честно говоря, мне не верится, что он его все 12 раундов делал, потому что… Ну, выложите весь спарринг. Почему вы выкладываете отдельные моменты? Я считаю, что если бы он весь спарринг был его, они бы весь спарринг выложили. А насчет Заба Джуда, мне кажется, что это неправда.

— Изначально ставки в пользу Мейвезера принимались десять к одному. И всем было понятно, что Мейвезер — фаворит в этом противостоянии. Но для того, чтобы немного подогреть интерес и сделать его конкурентным в глазах общественности, придумали вот эти истории?

— Это целая политика по продвижению боя. Когда Мейвезер выиграл Пакьяо, МакГрегор писал в «Твиттере», что бокс — это не тот вид спорта, где можно выиграть у Мейвезера. Я думаю, что он в глубине души и не верит в свою победу. А то, что уравняли шансы — это все одна большая машина, которая несется на всех парах на топливе, которое называется деньги.

— Это все похоже на один большой цирк, и все равно все смотрят.

— Потому что две большие фигуры. МакГрегор со своей популярностью, Мейвезер со своей популярностью. И на обоих бойцов люди хотят смотреть.

— Было удивительно, что на взвешивании народ освистывал Мейвезера.

— Для меня не удивительно. Я удивлялся, когда освистывали Альвареса в Нью-Йорке. А МакГрегора поддерживали, потому что ирландцев полный зал был.

— Поражение Мейвезера дискредитирует бокс?

— Вообще никак. Мейвезер давно не был в боксе. Появились новые звезды, такие как «Канело», Головкин, Уорд, Ломаченко, Ригондо, Ковалев. Флойд это всегда отдельная история. Это никак не повлияет на бокс и ММА. Это просто отдельный супербой. Это даже объясняется тем, что на поясе написано Money Belt. Это не боксерский пояс, не ММА, это на самом деле денежный пояс. Бюджет Дагистана они точно могут отбить, если продать этот пояс.

— По поводу «Канело» и Геннадия Головкина. На кого бы поставил?

— Только вчера я смотрел их последние бои.

Цитата Шансы равные. Оба жесткие панчеры, которые могут с обеих рук нокаутировать. Как в корпус, так и в голову могут нокауты делать. Шансы равные, но, конечно, хочется, чтобы Головкин выиграл.