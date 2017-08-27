Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.

Вечер бокса Головкин — Альварес в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и QazSport (бывшие «Казахстан» и KazSport), которые входят в холдинг «РТРК «Казахстан», получивший права на трансляцию.

В США же бой Головкин — Альварес будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость для одного телевизора составляет 75 долларов.