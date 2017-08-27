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https://sport.mail.ru/news/boxing/30807630/
27 августа 2017, 11:45 | Бокс | Vesti.kz

Стало известно, кто в Казахстане покажет бой Головкин — «Канело»

Бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) покажут в прямом эфире в Казахстане, передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.

Вечер бокса Головкин — Альварес в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и QazSport (бывшие «Казахстан» и KazSport), которые входят в холдинг «РТРК «Казахстан», получивший права на трансляцию.

В США же бой Головкин — Альварес будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость для одного телевизора составляет 75 долларов.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира.

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