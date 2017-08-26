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26 августа 2017, 20:27 | Бокс | 365info.kz

Единственная казахстанка в профессиональном боксе стала чемпионкой мира

Фируза Шарипова завоевала два чемпионских пояса.

Казахстанская профессиональная боксерша Фируза Шарипова одержала верх над болгаркой Миленой Колевой и стала первой чемпионкой мира в легком весе из Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан. Единственная казахстанка в женском профессиональном боксе Фируза Шарипова завоевала два чемпионских пояса по версиям Женской международной боксерской ассоциации — WIBA и Всемирного боксерского союза — WBU в легком весе. За несколько минут до старта поединка промоутер Фирузы Сергей Завилейский объявил собравшимся, что его подопечная планирует выступить на Олимпиаде в Токио и завоевать золотую медаль..

«У Фирузы огромное будущее, если правильно ее тренировать. Она станет звездой. Сегодняшний бой мы предлагали многим соперницам. Но они смотрят на бои Фирузы и отказываются, к примеру Ева Вальстром. В мире на сегодня есть несколько девушек, способных составить Фирузе достойную конкуренцию. Милена Колева одна из таких», — сказал Сергей Завилейский..

Болгарка Милена Колева, ранее боксировала с такими сильными спортсменками как Кэти Тейлор и Светлана Кулакова. «Я очень рада, что подарила Казахстану чемпионку мира. Дальше будем работать, вперед к новым победам», — поделилась эмоциями Фируза.

Шарипова занимается боксом с 10 лет. По словам ее промоутера, спортсменку приглашают боксировать по всему миру.

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