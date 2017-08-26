Букмекеры оценили шансы Макгрегора откусить Мейвезеру ухо

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Аналитики букмекерских контор явным фаворитом боя считают Мейвезера, но не исключают и победы Макгрегора. Коэффициент на победу американца составляет 1.25 (75% вероятности). На ирландца можно поставить за 4.30 (22%). Желающие рискнуть за 30.00 (3%) могут проверить ничью.

Если оппоненты проведут на ринге все 12 раундов, сыграет ставка с коэффициентом 3.25. На досрочное завершения боя предлагается ставить за 1.30. Победа Мейвезера нокаутом «стоит» 1.80, Макгрегора — 5.25.

Предлагаются и нестандартные ставки. Судя по котировкам, неадекватного поведения эксперты больше ждут от Конора. Если он откусит ухо сопернику, сыграет котировка 75.00, ударит ногой соперника — 8.50, плюнет в него — 8.00. Причём на плевок предлагается и обратный вариант. За 1.05 можно ставить на то, что Макгрегор не будет плеваться.

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На откушенное ухо в исполнении Мейвезера предлагается ставить за 100.00, удар ногой от американца «стоит» 50.00, плевок — 35.00.