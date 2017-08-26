«Мне пока не до бокса». Сергей Ковалев завершает карьеру?

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«Я веду определенный тренировочный процесс. В начале сентября возвращаюсь в Америку, где буду полноценно тренироваться, но у меня нет никаких мыслей по поводу боев. Никаких дат нет. Может, вообще карьеру завершу, мне пока не до бокса. Я подумываю о завершении карьеры», — сказал Ковалев сегодня утром.

Честно говоря, российский профессиональный бокс никогда не находился в авангарде мирового спорта. Были проблески. Яркие и запоминающиеся. Но последние два года для российских боксеров обернулись непрекращающимся кошмаром.

Экс-чемпионы мира Эдуард Трояновский, Федор Чудинов, Руслан Проводников, Евгений Градович и Давид Аванесян были разгромлены. Умар Саламов неожиданно проиграл в Австралии. Артур Бетербиев не может получить титульный бой из-за своего промоутера. Максим Власов — из-за отсутствия промоутера. Денис Шафиков третий раз неудачно сходил за титулом. Про Александра Поветкина было сказано много раз.

По факту у России осталось два действующих чемпиона мира: Мурат Гассиев и Денис Лебедев. Но по сути, только Гассиев, потому что только крючкотворство позволило Лебедеву сохранить пояс WBA. А сколько останется после окончания Суперсерии?

И в такой момент о завершении карьеры объявляет лучший российский боксер последних лет Сергей Ковалев. Честно говоря, такое развитие событий ожидалось. По многим причинам. Еще после второго поражения Ковалева от Андре Уорда, я говорил и писал о том, как бы такая неудача не надломила Сергея психологически. Надломила. Теперь Ковалев не хочет думать о боксе. И что хуже, телеканал HBO больше не заинтересован в нем. По контракту остался один бой.

HBO сам организовал и спланировал два поединка Ковалева и Уорда — двух сильнейших полутяжей, а возможно и боксеров современности. Нельзя было придумать что-то круче. Но оказалось, что зрительский интерес был чуть выше нуля. Ковалев ничего не заработал, и потерял три пояса. Зачем HBO нужен 34-летний боксер без титулов, который даже в поединке со своим главным соперником не может собрать достойную аудиторию для продаж трансляций? С кем его сводить? Американцам не нужны бои двух россиянин или россиянина с украинцем.

Финансового смысла нет. И едва ли в США Сергей найдет своего «Андрея Рябинского», который будет вкладывать деньги в проект, не приносящий прибыли.

К тому же, помните кадр перед вторым поединком с Уордом Ковалев сам себе тейпировал руки, и примерял подушку? Ковалев не научился доверять своей команде и долго нес груз всей подготовки к боям на себе. Груз придавил, а люди, которым он бы мог доверять, не появились.

Если раньше Сергей кричал о том, как он сокрушит и Уорда и Адониса Стивенсона, теперь он молчит. Даже, кажется, именно он будет их избегать. Уорд — лучший боксер мира, а у Стивенсона в левой руке заложен динамит. Если небьющий Уорд потряс Ковалева во втором бою, что же сделает ударный канадский нокаутер?

Ковалев говорит про отсутствие дат. Но дата есть — 25 ноября. И практически никто не сомневается, что его соперником станет кубинец Салливан Баррера.

Но Сергей ведет себя так, будто в этом ровном счетом никак не заинтересован. В этом году ему исполнилось 34 года. Он уже ветеран. Чтобы вернуть все чемпионские регалии, ему не хватит ни времени, ни здоровья. И завершив карьеру, он будет по своему прав. Лучше сделать это на два года раньше, чем на пять минут позже.

Грустно не только за Ковалева, грустно за то, что ни один другой российский боксер даже близко стоит к достижениям Сергея. И полуживой российский бокс, становится еще более мертвым.