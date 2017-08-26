Эллерб: Мейвезер рад победе Хорна над Пакьяо, но не будет драться с ним
Леонард Эллерб, советник 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда
Мейвезера-младшего, заявил, что победа над Мэнни Пакьяо не принесёт Джеффу Хорну бой с американцем.
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«Ничего не имею против Хорна, но Флойд закончил. После боя с Макгрегором ему нечего достигать. Он побил всех в свою эпоху и готов двигаться к следующей стадии жизни с работой в бизнесе.
Джефф может бросать вызов, но Флойд закончил. Хочу поздравить Джеффа с его победой над великим боксёром. Три раза смотрел бой и думаю, что он выиграл. Он был очень агрессивен, фантастически выступил. Если они будут драться снова, думаю, Джефф опять победит. Он очень хорош готов физически и до его пределов очень далеко. Флойд был рад за этого парня, — цитирует Эллерба Daily Telegraph.
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