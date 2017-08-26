«Величайшее событие в мире спорта»

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Фантастические цифры.

«Величайшее событий в мире боевых видов спорта» — именно так называет бой Флойда Мейвезера и Коннора Макгрегора Дэйна Уайт.

Как ни относись к поединку 40-летнего завершившего несколько лет назад карьеру, возможно, лучшего боксера в истории и 28-летнего бойца смешанных единоборств, никогда не выходившего на профессиональный ринг, оспорить утверждение главы UFC невозможно.

Судите сами. Еще ни одно событие в мире спорта не привлекало такого внимания и не приносило такого дохода. Прибыль организаторов боя оценивается в $600 млн! Это только за один поединок!

Но и сами боксеры получат на пару немногим меньше. Мейвезер, конечно, заработает больше. В его бизнес-хватке никто не сомневается, но все-таки $400 млн за один бой в 40 лет — фантастика.

Совокупный доход Макгрегора за бой, телеправа и коммерцию составит порядка $127 млн. По сравнению с Флойдом, совсем немного, но Коннор никогда раньше не зарабатывал и $2 млн за один свой поединок.

Ожидается, что на этот бой одновременно будет настроен 1 млрд телевизоров по всему миру.

Только мировой тур бойцов в четырех городах (Торонто, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне) собрал 50 000 человек, а сами спортсмены зажгли как следует.

Самый дешевый билет в Лас-Вегасе на этот поединок стоит около $1,5 тысяч, а платиновые тикеты в ложу — $15 тысяч. Чтобы наблюдать за историческом боем из первого ряда у ринга, нужно раскошелиться на $5 тысяч.

Это уже сейчас второе событие года по объему ставок после знаменитых скачек Grand National, причем самой большой поставленной суммой являются $880 тысяч, поставленные братьям Гэвином и Джо Малуфами на победу Флойда. В случае успеха, выигранные $120 тысяч отправятся на благотворительность.

Впрочем, рекорд может побить сам Мейвезер-младший, по слухам, всерьез раздумывающий сделать ставку в размере $5 млн на свою победу!

Наконец чемпионский пояс, который будет разыгрываться в этом бою и специально изготовлен для него WBC, уже получил название «денежный». Его чистая стоимость более $1 млн!

При презентации пояса президент WBC Маурисио Сулейман озвучил, что на изготовление трофея ушло полтора килограмма золота, крокодиловая кожа, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов.

Спорт не на последнем месте.

Спортивная ценность поединка вызывает вопросы, в отличие от финансовой. Мейвезеру-младшему 40 лет, и он давно не дрался в ринге. Макгрегор никогда не был боксером, и многие профессионалы не понимают, каким образом он будет противостоять непобедимому до сих пор чемпиону.

Хотя Мейвезер является явным фаворитом, сам он заявляет, что очень рискует в этом бою и многое ставит на кон.

На данный момент в профессиональной карьере Флойда было 49 боев, в каждом из которых он одержал победы (26 нокаутами).

49−0 — рекорд, который держат на пару Мейвезер и легендарный Рокки Марчиано. Если Макгрегор будет повержен, Мейвезер-младший возьмет вершину единолично, в противном случае в одиночестве останется Марчиано.

Подготовка к бою проходила бурно, и из штабов обоих бойцов поступали неоднозначные новости и комментарии.

Флойд постоянно отмечает, что стал хуже, утратил тонус и часть своих навыков, но не все верят его словам. Многие считают, что он пытается усыпить бдительность ирландца и его команды.

Не так давно Мейвезер вроде бы был во время спарринга нокаутирован своим партнером по тренировкам при подготовке к поединку с Коннором Забом Джудой, но достоверность этой инорфмации вызывает сомнения.

В любом случае, либо Флойд действительно не так хорош сейчас, либо он очень грамотно работает по части дезинформации, а значит, очень серьезно относится к бою.

Это еще понижает шансы ирландца, во время подготовки которого тоже приходили противоречивые новости.

Со скандалом покинул лагерь Макгрегора его спарринг-партнер Пол Малиньялджи, которому не понравилось, как команда ирландца обставила их тренировочный поединок.

По словам Малиньяджи, он «надрал Макгрегору задницу», о чем он и заявил Коннору в лицо после окончании церемонии Grand Arrivals в Лас-Вегасе в преддверии боя года. Впрочем, сам ирландец утверждает прямо противоположное, с точностью до слова.

На церемонии взвешивания оба соперника легко сделали вес, хотя Мейвезер еще пару дней назад говорил, что Макгрегор может не справиться с задачей, и тогда ему придется заплатить большую неустойку, но бой все равно состоится.

«Сейчас Макгрегор, наверное, весит 164 фунта (74,3 кг), то есть, ему предстоит согнать еще 10 фунтов (4,5 кг). Если он сделает вес — прекрасно. Если не сделает, мы все равно будем драться, но ему придется заплатить серьезный штраф… Пусть готовит несколько миллионов сверху», — говорил американец.

В итоге вес Флойда составил 67,81 кг, а под Коннором весы показали 69,39 кг при допустимой норме в 69,85 кг.

Шоу превыше всего.

И все же главное, что привлекает аудиторию к этому событию — статус бойцов и уровень шоу. Все, что окружает бой Мейвезер — Макгрегор, проходит на действительно невероятном уровне и усиливает антураж.

Мировой тур, едкие фразы, креативные пиджаки, разбросанные банкноты, информация и видео из тренировочных лагерей боксеров, твиты, заявления, прочий хайп…

Но все перевесила дуэль взглядов, на которой Мейвезер предстал невозмутимым чемпионом, а Макгрегор — возмутителем спокойствия, до ужаса уверенным в себе. Это нужно видеть. %%5.

В России показывать бой будет Первый канал, приобретший права у «Телеспорта», который также планирует транслировать бой в интернете, причем одним из комментаторов станет российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, мечтающий о бое как раз с Макгрегором.