Макгрегор vs Мейвезер: кто фаворит?

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Супербой между американским боксером Флойдом Мейвезером и известным бойцом Конором Макгрегором состоится уже в это воскресенье. «СЭ» спросил профессионалов: у кого больше шансов на победу?

ЭДУАРД ТРОЯНОВСКИЙ: ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ, НА ЧТО СПОСОБЕН МАКГРЕГОР-БОКСЕР.

Известный российский профессиональный боксер первого полусреднего веса, бывший чемпион мира по версии WBA Эдуард Трояновский уверен, что преимущество на стороне Мейвезера.

«Это будет последний бой и для Макгрегора». Что пообещал Мейвезер на взвешивании.

ОЖИДАНИЯ ОТ БОЯ.

— Ожидания от боя такие, знаете, как от рестлинга (смеется). Ждем интересного шоу. На самом деле, больше всего хочется посмотреть, что сможет показать Макгрегор, на что он способен. Не сказать, что это бессмыслица, но все равно нечто непонятное. Я могу понять, когда переходят из бокса в кикбоксинг или наоборот, но из борьбы или ММА… Уровень у Макгрегора далеко не такой, как у Мейвезера.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЙВЕЗЕРА.

— Если брать именно бокс — во всем. И в скорости, и в технике, и в тактике, и в опыте. Он же боксер. Если бы бой был по правилам ММА, было бы наоборот. Может ли повлиять разница в возрасте? Если вы смотрели предыдущие поединки Мейвезера, то видели, что он в отличной форме. Не могу судить, как именно он готовился, но думаю, что Флойд отнесся к бою как всегда серьезно. Погулять себе не давал.

ПРОГНОЗ.

— Мое самое нелюбимое занятие — лучше сесть и посмотреть бой. Думаю, мы увидим все 12 раундов. А может, и нет.

АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО: МЕЙВЕЗЕР НЕ НОКАУТИРУЕТ МАКГРЕГОРА.

Один из сильнейших российских средневесов в смешанных единоборствах, бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко сказал, что у ирландца, который не является фаворитом, при определенных обстоятельствах есть шансы на успех.

ОЖИДАНИЯ ОТ БОЯ.

— Не скажу, что я сильно жду этого поединка. Сумасшедшего интереса у меня нет. Потому что бой будет по правилам бокса, и в данном случае я считаю явным фаворитом Мейвезера. Какой-то особой интриги я не вижу — может, если только в первых раундах. Мне бы было интереснее, если бы использовались правила смешанных единоборств — считаю, что ММА лучше позволяет проявлять свои таланты бойцам из любых дисциплин. Конечно, здесь больше элемент шоу — впервые в истории представитель другого вида спорта будет пробовать свои силы против самого сильного боксера. Это направлено, скорее, на людей, которые не очень разбираются в боксе.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАКГРЕГОРА.

— У Макгрегора собственная манера ведения боя, которая отличается от многих. За Конора говорит то, что он андердог, и возможно, Мейвезер к нему относится не очень серьезно. А в таком случае у тебя всегда есть шанс удивить соперника. К тому же, никто толком не видел, как Макгрегор боксирует. Плюс функциональные качества. У бойцов ММА другая подготовка к боям, и чисто физические показатели — сила, выносливость, намного выше, чем у боксеров. Если Мейвезер недооценит соперника, решит с ним поиграть, может и пропустить. Не «лаки панч», а просто удар. Макгрегор может ударить. Конор не среднестатистический боксер, и техника у него отличается. Посмотрим, как Флойд к этому приспособится.

ПРОГНОЗ.

— Думаю, что он пройдет всю дистанцию, и по очкам выиграет Мейвезер. Поединок будет не слишком зрелищный. Оба будут очень осторожны, особенно Флойд. Не думаю, что он сможет нокаутировать Макгрегора — тот как боец ММА лучше готов держать удар.