Флойд не был в нокауте, Конор никого не побил. Бой, которого не будет

Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор на двоих за последний год провели лишь один бой. Ирландский боец 12 ноября победил техническим нокаутом Эдди Альвареса. После этого оба занимались раскруткой своего противостояния. Поединок, который состоится 26 августа, увеличит капитал Мэйвезера чуть более чем в два раза, а Макгрегор станет богаче в четыре раза. Общая прибыль должна превысить миллиард долларов.

При этом их противостояние не является грандиозным событием со спортивной точки зрения. Да и ничего нового они не делают. Еще в 1976 году боксер Мохаммед Али встречался с рестлером Антонио Иноки, российский борец и олимпийский чемпион Александр Карелин в 1999 году провел бой против представителя ММА Акиро Маэды, а знаменитый боксер Оскар де Ла Хойя в 2009 году дрался с баскетболистом Шакилом О’Нилом.

Каждый раз фаворит был очевиден и каждый раз он побеждал. Разница лишь в том, что сейчас публика хочет быть обманутой. Многие верят в победу Макгрегора. Тогда как Иноки, Маэде и О’Нилу не давали ни единого шанса. Да и трудно считать те встречи аналогами предстоящему бою.

Куда ближе к нему другая королевская битва Мэйвезера — с Мэнни Пакьяо. Разговоров было много, первые переговоры прошли еще за семь лет до боя. В итоге прибыль составила 550 миллионов долларов, а сам поединок практически похоронил интерес к боксу. Он стал таким разочарованием, что последующие противостояния лучших боксеров мира вызывали минимальный интерес.

И Мэйвезер готовит новый удар по боксу. Раскрутка боя идет непрерывно. После пресс-тура, в котором оба спортсмена покрывали себя отборным матом, все стали пристально следить за их тренировками. И вот новость, оказывается Флойда в нокаут отправил безобидный и безударный Заб Джуда, которому в этом году исполнится 40. При этом Макгрегор на спарринге отправил в нокдаун боксера Поли Малиньяджи. Примечательно, что Малиньяджи в 2013 году победил Джуду. Вот и вывод: Конор может победить.

Но на самом деле, это гигантская и не имеющая аналогов ложь. И верят в нее только те, кто хочет быть обманутым. Малиньяджи требовал, чтобы сторона Макгрегора выложила в сеть все видео спарринга. Появились фрагменты. На них видно, что Малиньяджи упал. Но упал он из-за удара Конора или из-за того, что споткнулся — непонятно. Точно только то, что Поли не был потрясен.

Ну, а нокаут, в котором был Флойд, это просто миф. Никто не видел, никто не знает, но все говорят. А говорят только для того, чтобы лишний раз поднять интерес. Деньги правят миром. Деньги любит Флойд. И Мэйвезер и Макгрегор их уже заработали. Молодцы. Умеют себя подать.

Но Макгрегор лишь один раз провел в UFC пятираундовый бой. Хоть каждый раунд и длился пять минут, боксерскую дистанцию в 12 раундов ему осилить будет трудно. Да, Конор — боец с ударной техникой. Для бокса его стиль подходит лучше, чем стиль Федора Емельяненко. Но у Макгрегора дыр в обороне очень много. Флойд же обладает идеальной защитой и работает на контратаках, Ему только и подавай таких боксеров, как Макгрегор — идеальная мишень. Шансов у Конора нет. Бой не конкурентный. Это даже не бой, а новый формат шоу «Король ринга» со звездами. Лишь бы его не продлили на второй сезон.