Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30803719/
26 августа 2017, 12:30 | Бокс | Р-Спорт

Экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев заявил, что подумывает о завершении карьеры

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Бывший чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе 34-летний россиянин Сергей Ковалев сообщил агентству «Р-Спорт», что подумывает о завершении карьеры, поскольку на данный момент ему не до бокса.

<em>МОСКВА 26 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>. </em>Бывший чемпион мира по версиям WBA (Super) IBF и WBO в полутяжелом весе 34-летний россиянин Сергей <span class=error>Ковалев</span> сообщил агентству Р-Спорт что подумывает о завершении карьеры поскольку на данный момент ему не до бокса. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ковалев 17 июня в Лас-Вегасе проиграл техническим нокаутом американцу Андре Уорду в восьмом раунде боя-реванша за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе, потерпев свое второе поражение в карьере. В ноябре прошлого года Уорд также одержал победу над Ковалевым единогласным решением судей.

«Я веду определенный тренировочный процесс. В начале сентября возвращаюсь в Америку, где буду полноценно тренироваться, но у меня нет никаких мыслей по поводу боев. Никаких дат нет. Может, вообще карьеру завершу, мне пока не до бокса. Я подумываю о завершении карьеры», — сказал Ковалев по телефону.

«Пора, наверное, перестать боксировать и завязывать с этим. Пока нет конкретики, чем буду заниматься в ближайшее время. Пока я занимаюсь собой, семьей. Приехал на святую гору Афон, духовно общаюсь с богом. Сейчас не до бокса», — подчеркнул он.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
25 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам