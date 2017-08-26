Экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев заявил, что подумывает о завершении карьеры

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Ковалев 17 июня в Лас-Вегасе проиграл техническим нокаутом американцу Андре Уорду в восьмом раунде боя-реванша за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе, потерпев свое второе поражение в карьере. В ноябре прошлого года Уорд также одержал победу над Ковалевым единогласным решением судей.

«Я веду определенный тренировочный процесс. В начале сентября возвращаюсь в Америку, где буду полноценно тренироваться, но у меня нет никаких мыслей по поводу боев. Никаких дат нет. Может, вообще карьеру завершу, мне пока не до бокса. Я подумываю о завершении карьеры», — сказал Ковалев по телефону.

«Пора, наверное, перестать боксировать и завязывать с этим. Пока нет конкретики, чем буду заниматься в ближайшее время. Пока я занимаюсь собой, семьей. Приехал на святую гору Афон, духовно общаюсь с богом. Сейчас не до бокса», — подчеркнул он.