Казахстанские боксеры одержали первые победы на чемпионате мира
Обновленная сборная намерена взять как минимум четыре медали.
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В первый день чемпионата мира в немецком Гамбурге в 1/16 финала Жомарт Ержан (49 кг) со счетом 5:0 одержал победу над гватемальцем Микелем Телло. С таким же результатом Кайрат Ералиев (56 кг) выиграл у мексиканца Кристофера Магана. Отметим, что завтра, 27 августа, Ералиеву предстоит очень серьезный поединок с первым по рейтингу в этом весе узбекским боксером Муроджоном Ахмадалиевым, с которым он уже встречался на Играх в Рио. Абильхан Аманкул (75 кг) также без проблем (5:0) разобрался с соперником из Австралии Кэмпбеллом Сомервиллем, а Бекдаулет Ибрагимов (64 кг) оставил за бортом турнира единственного представителя
Фото Данияра Майлыбаева.
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