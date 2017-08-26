Казахстанские боксеры одержали первые победы на чемпионате мира

В первый день чемпионата мира в немецком Гамбурге в 1/16 финала Жомарт Ержан (49 кг) со счетом 5:0 одержал победу над гватемальцем Микелем Телло. С таким же результатом Кайрат Ералиев (56 кг) выиграл у мексиканца Кристофера Магана. Отметим, что завтра, 27 августа, Ералиеву предстоит очень серьезный поединок с первым по рейтингу в этом весе узбекским боксером Муроджоном Ахмадалиевым, с которым он уже встречался на Играх в Рио. Абильхан Аманкул (75 кг) также без проблем (5:0) разобрался с соперником из Австралии Кэмпбеллом Сомервиллем, а Бекдаулет Ибрагимов (64 кг) оставил за бортом турнира единственного представителя Шри-Ланки Душана Сапарамаду. Сегодня на ринг в рамках первой сессии (стартует в 18.00 по времени Астаны) выйдут Адилет Курметов (60 кг) и Аблайхан Жусупов (69 кг), в вечерней сессии (после 23.00) — Азамат Исакулов (52 кг).

Фото Данияра Майлыбаева.