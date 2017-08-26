Сергей Деревянченко: С нетерпением жду боя с Головкиным

— Я готов драться с победителем боя Головкина и «Канело» за титул. Думаю, Головкин победит, и я с нетерпением жду поединка с ним, — цитирует Сергея Fightnews.com.

Напомним, что сегодня Деревянченко в Майами нокаутом победил багамца Туреано Джонсона.