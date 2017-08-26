Сергей Деревянченко: С нетерпением жду боя с Головкиным
Новоиспеченный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF Сергей Деревянченко заявил, что готов к поединку с нынешним владельцем данного пояса Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
— Я готов драться с победителем боя Головкина и «Канело» за титул. Думаю, Головкин победит, и я с нетерпением жду поединка с ним, — цитирует Сергея Fightnews.com.
Напомним, что сегодня Деревянченко в Майами нокаутом победил багамца Туреано Джонсона.
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