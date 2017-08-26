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26 августа 2017, 10:04 | Бокс | Р-Спорт

Амир Хан: Боец ММА Макгрегор похож на теннисиста, пытающегося играть в бадминтон

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, которому предстоит провести бой по правилам бокса с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим, напоминает теннисиста, пытающегося сыграть в бадминтон, заявил бывший чемпион мира в полусредней весовой категории британец Амир Хан.

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Бой в первом среднем весе (до 69,85 кг) между Макгрегором и Мэйуэзером пройдет по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе. Американец одержал победы во всех 49 боях на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в сентябре 2015 года, после чего объявил о завершении карьеры. Чемпион UFC Макгрегор провел 24 поединка в ММА, одержав 21 победу и потерпев три поражения.

«Это все равно, что если бы теннисист попробовал сыграть в бадминтон. Макгрегор должен думать о себе в этом бою, потому что если он получит серьезные травмы, то, возможно, никогда уже не станет таким же бойцом, как прежде, или вообще никогда не сможет драться», — сказал Хан, чьи слова приводит Франс Пресс.
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