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https://sport.mail.ru/news/boxing/30802706/
26 августа 2017, 9:45 | Бокс | ТАСС

Официальный гонорар Мэйуэзера за бой с Макгрегором составит $100 млн

ТАСС, 26 августа. Атлетическая комиссия штата Невада утвердила официальный гонорар американского боксера Флойда Мэйуэзера и ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора за поединок в Лас-Вегасе. Об этом сообщает журналист Yahoo Маркус Вандерберг в своем Twitter.

<em>ТАСС 26 августа. </em>Атлетическая комиссия штата Невада утвердила официальный гонорар американского боксера <span class=error>Флойда</span> Мэйуэзера и ирландского бойца смешанного стиля <span class=error>Конора</span> Макгрегора за поединок в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Об этом сообщает журналист Yahoo <span class=error>Маркус</span> Вандерберг в своем Twitter. Увеличить
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12-раундовый поединок по правилам бокса между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором в весовой категории до 69,8 кг пройдет 27 августа на арене «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе.

Отмечается, что официальный гонорар Мэйуэзера составит $100 млн, Макгрегора — 30 млн. Эта сумма является гарантированной — спортсмен получает ее независимо от результата поединка. В эту сумму не включены бонусы за победу, а также процент с продажи билетов и платных трансляций (pay-per-view), из-за чего итоговый гонорар может быть увеличен в несколько раз.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Американец является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.

На счету Макгрегора 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (19 — досрочно) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата, который владел двумя титулами в разных весовых категориях одновременно.
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