Официальный гонорар Мэйуэзера за бой с Макгрегором составит $100 млн

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12-раундовый поединок по правилам бокса между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором в весовой категории до 69,8 кг пройдет 27 августа на арене «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе.

Отмечается, что официальный гонорар Мэйуэзера составит $100 млн, Макгрегора — 30 млн. Эта сумма является гарантированной — спортсмен получает ее независимо от результата поединка. В эту сумму не включены бонусы за победу, а также процент с продажи билетов и платных трансляций (pay-per-view), из-за чего итоговый гонорар может быть увеличен в несколько раз.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Американец является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.

На счету Макгрегора 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (19 — досрочно) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата, который владел двумя титулами в разных весовых категориях одновременно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Here's the purse info from the NSAC. Floyd getting 100 million, Conor getting 30 million. <a href="https://twitter.com/hashtag/MayMac?src=hash">#MayMac</a> <a href="https://t.co/twvBE2WGnE">pic.twitter.com/twvBE2WGnE</a></p>— Marcus Vanderberg (@marcowill) <a href="https://twitter.com/marcowill/status/901272045165592576">26 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>