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https://sport.mail.ru/news/boxing/30802287/
26 августа 2017, 10:34 | Бокс | Vesti.kz

Экс-боксер «Астана Арланс» Сергей Деревянченко стал обязательным претендентом на титул Геннадия Головкина

Украинец Сергей Деревянченко победил в Майами багамского боксера Туреано Джонсона в поединке-элиминаторе и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, которым владеет казахстанец Геннадий Головкин, передает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры показали достаточно интересный поединок. Инициативой владел Деревянченко. Хотя казалось, что исход встречи предопределят судьи. Но в 12-м раунде экс-представителю «Астана Арланс» удалось нокаутировать Джонсона.

Таким образом, Сергей Деревянченко одержал 11-ю победу в 11 боях (из них девять нокаутом) и стал обязательным претендентом на титул Геннадия Головкина в среднем весе по версии IBF. Туреано Джонсон потерпел второе поражение в 20 поединках.

Напомним, Сергей Деревянченко известен казахстанским болельщикам по выступлению за боксерский клуб «Астана Арланс», с которым он становился чемпионом Всемирной серии бокса.

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