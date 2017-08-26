Экс-боксер «Астана Арланс» Сергей Деревянченко стал обязательным претендентом на титул Геннадия Головкина

Боксеры показали достаточно интересный поединок. Инициативой владел Деревянченко. Хотя казалось, что исход встречи предопределят судьи. Но в 12-м раунде экс-представителю «Астана Арланс» удалось нокаутировать Джонсона.

Таким образом, Сергей Деревянченко одержал 11-ю победу в 11 боях (из них девять нокаутом) и стал обязательным претендентом на титул Геннадия Головкина в среднем весе по версии IBF. Туреано Джонсон потерпел второе поражение в 20 поединках.

Напомним, Сергей Деревянченко известен казахстанским болельщикам по выступлению за боксерский клуб «Астана Арланс», с которым он становился чемпионом Всемирной серии бокса.