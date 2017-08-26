Экс-боксер «Астана Арланс» Сергей Деревянченко стал обязательным претендентом на титул Геннадия Головкина
Украинец Сергей Деревянченко победил в Майами багамского боксера Туреано Джонсона в
поединке-элиминаторе и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, которым владеет казахстанец Геннадий Головкин, передает корреспондент Vesti.kz.
Боксеры показали достаточно интересный поединок. Инициативой владел Деревянченко. Хотя казалось, что исход встречи предопределят судьи. Но в 12-м раунде
Таким образом, Сергей Деревянченко одержал 11-ю победу в 11 боях (из них девять нокаутом) и стал обязательным претендентом на титул Геннадия Головкина в среднем весе по версии IBF. Туреано Джонсон потерпел второе поражение в 20 поединках.
Напомним, Сергей Деревянченко известен казахстанским болельщикам по выступлению за боксерский клуб «Астана Арланс», с которым он становился чемпионом Всемирной серии бокса.
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