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https://sport.mail.ru/news/boxing/30802211/
26 августа 2017, 10:32 | Бокс | Vesti.kz

Мигель Котто заявил о завершении карьеры 31 декабря 2017 года

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Котто заявил, что завершит карьеру в конце текущего года.

«Что бы ни случилось, я завершу карьеру 31 декабря. Думаю, 16 лет было достаточно для бокса.

Есть другие вещи, которым нужно также уделять время. Я забочусь о семье, она единственная причина, по которой я ухожу из бокса в этом году. Сейчас нужно провести бой с Камегаи, а после организовать еще один поединок. Последний", — приводит слова Котто зарубежные СМИ.

Напомним, 26 августа в США Мигелю Котто предстоит сразиться с японцем Йосихиро Камегаи за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. На взвешивании Котто показал 69,6 килограммов, Камегаи — 69,8.
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