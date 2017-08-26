Мигель Котто заявил о завершении карьеры 31 декабря 2017 года
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Котто заявил, что завершит карьеру в конце текущего года.
«Что бы ни случилось, я завершу карьеру 31 декабря. Думаю, 16 лет было достаточно для бокса.
Есть другие вещи, которым нужно также уделять время. Я забочусь о семье, она единственная причина, по которой я ухожу из бокса в этом году. Сейчас нужно провести бой с Камегаи, а после организовать еще один поединок. Последний", — приводит слова Котто зарубежные СМИ.
Напомним, 26 августа в США Мигелю Котто предстоит сразиться с японцем Йосихиро Камегаи за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. На взвешивании Котто показал 69,6 килограммов, Камегаи — 69,8.
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