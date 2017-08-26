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https://sport.mail.ru/news/boxing/30802060/
26 августа 2017, 10:30 | Бокс | Vesti.kz

Мейвезер и МакГрегор прошли официальную процедуру взвешивания перед боем

В Лас-Вегасе прошла официальная процедура взвешивания перед поединком Флойда Мейвезера-младшего и Конора МакГрегора. Оба успешно уложились в установленный лимит 154 фунтов (69,9 кг).

В <nobr>Лас-Вегасе</nobr> прошла официальная процедура взвешивания перед поединком <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мейвезера-младшего</nobr> и <span class=error>Конора</span> МакГрегора. Оба успешно уложились в установленный лимит 154 фунтов (699 кг). Увеличить
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МакГрегор показал на весах 153 фунта (69,4 кг), а Мейвезер — 149,5 фунтов (67,8 кг).

Бой первого среднего веса Мейвезер — МакГрегор пройдет 26 августа по правилам бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По данным Mirror, организаторы могут заработать на этом поединке больше 600 миллионов долларов, а сами бойцы получат около 100 миллионов каждый. В США телезрители смогут посмотреть бой, заплатив 100 долларов за трансляцию на телеканале Showtime.
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