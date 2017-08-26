Мейвезер и МакГрегор прошли официальную процедуру взвешивания перед боем
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Лас-Вегасе прошла официальная процедура взвешивания перед поединком Флойда Мейвезера-младшего и Конора МакГрегора. Оба успешно уложились в установленный лимит 154 фунтов (69,9 кг).
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МакГрегор показал на весах 153 фунта (69,4 кг), а Мейвезер — 149,5 фунтов (67,8 кг).
Бой первого среднего веса Мейвезер — МакГрегор пройдет 26 августа по правилам бокса на арене
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