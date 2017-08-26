Мэйуэзер заявил, что предстоящий поединок поставит крест на карьере Макгрегора
ТАСС, 26 августа. Американский боксер Флойд
Мэйуэзер-младший заявил, что карьера ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора завершится после их очного поединка. Об этом он сказал после процедуры взвешивания в Лас-Вегасе.
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Макгрегор по результатам взвешивания оказался тяжелее Мэйуэзера. Вес американца составил 67,8 кг, ирландца — 69,4 кг.
«Я знаю, что нужно делать в боях такого уровня, — сказал Мэйуэзер. — Вес не имеет значения, бой не получится долгим, запомните мои слова. Этот поединок станет последним для Конора Макгрегора. И поддержка фанатов не поможет, они не будут сражаться вместо него».
12-раундовый поединок по правилам бокса в весовой категории до 69,8 кг пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени на арене «Ти-Мобайл» в
40-летний Мэйуэзер одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.
На счету 29-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории UFC, который владел двумя титулами в разных весовых категориях одновременно.
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