Казахстанский боксер Ибрагимов стартовал с победы на чемпионате мира-2017
Казахстанский боксер Бекдаулет Ибрагимов стартовал с победы на чемпионате мира-2017 в немецком Гамбурге, передает корреспондент Vesti.kz.
На старте соревнований в весовой категории до 64 килограммов Ибрагимов победил Душана Сапарамаду из
Выступавшие до Ибрагимова казахстанские боксеры также одержали победу в своих первых боях на ЧМ — это Ержан Жомарт (до 49 килограммов), Кайрат Ералиев (до 56 килограммов) и Абильхан Аманкул (до 75 килограммов).
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