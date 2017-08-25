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https://sport.mail.ru/news/boxing/30800824/
25 августа 2017, 22:27 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Ибрагимов стартовал с победы на чемпионате мира-2017

Казахстанский боксер Бекдаулет Ибрагимов стартовал с победы на чемпионате мира-2017 в немецком Гамбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

На старте соревнований в весовой категории до 64 килограммов Ибрагимов победил Душана Сапарамаду из Шри-Ланки. Следующим соперником казахстанца станет армянин Ованесс Бочков, который является чемпионом Европы.

Выступавшие до Ибрагимова казахстанские боксеры также одержали победу в своих первых боях на ЧМ — это Ержан Жомарт (до 49 килограммов), Кайрат Ералиев (до 56 килограммов) и Абильхан Аманкул (до 75 килограммов).

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