Казахстанский боксер Ибрагимов стартовал с победы на чемпионате мира-2017

На старте соревнований в весовой категории до 64 килограммов Ибрагимов победил Душана Сапарамаду из Шри-Ланки. Следующим соперником казахстанца станет армянин Ованесс Бочков, который является чемпионом Европы.

Выступавшие до Ибрагимова казахстанские боксеры также одержали победу в своих первых боях на ЧМ — это Ержан Жомарт (до 49 килограммов), Кайрат Ералиев (до 56 килограммов) и Абильхан Аманкул (до 75 килограммов).