В андеркарде боя Жакиянов — Барнетт состоится еще один титульный поединок
21 октября в Белфасте (Северная Ирландия) состоится объединительный бой в легчайшем весе, в котором встретятся казахстанец Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО), владеющий поясом WBA (Super), и североирландец Райан Барнетт (17−0, 9 КО) — чемпион по версии IBF, сообщает Sports.kz.
Также в рамках этого вечера бокса сразятся североирландец Пол
На бой хедлайнеров букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.36, победа Жакиянова — 3.42, ничья — 23.
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