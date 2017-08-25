Также в рамках этого вечера бокса сразятся североирландец Пол Хайлэнд-младший (16−0, 6 КО) и ирландец Стивен Ормонд (24−4, 13 КО), которые выступают в легкой весовой категории. На кону будет стоять титул чемпиона Восточной и Западной Европы в легком весе по версии IBF.



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