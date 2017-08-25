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https://sport.mail.ru/news/boxing/30800647/
25 августа 2017, 22:00 | Бокс | Sports.kz

В андеркарде боя Жакиянов — Барнетт состоится еще один титульный поединок

21 октября в Белфасте (Северная Ирландия) состоится объединительный бой в легчайшем весе, в котором встретятся казахстанец Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО), владеющий поясом WBA (Super), и североирландец Райан Барнетт (17−0, 9 КО) — чемпион по версии IBF, сообщает Sports.kz.

Также в рамках этого вечера бокса сразятся североирландец Пол Хайлэнд-младший (16−0, 6 КО) и ирландец Стивен Ормонд (24−4, 13 КО), которые выступают в легкой весовой категории. На кону будет стоять титул чемпиона Восточной и Западной Европы в легком весе по версии IBF.

На бой хедлайнеров букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.36, победа Жакиянова — 3.42, ничья — 23.

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