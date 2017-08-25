За день до боя Макгрегор-Мейвезер билеты остаются в продаже

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По состоянию на пятницу, 25 августа, в продаже оставалось еще 1,5 тыс. билетов. Бой состоится в ночь с субботы на воскресенье. Для сравнения, билеты на предыдущий бой, получившие название «бой века», между Мейвезером и Мэнни Пакьяо, были проданы за неделю до самого поединка.

Самый дорогой билет из остающихся в продаже стоит $80,2 тыс. Самый дорогой билет из проданных на данный момент стоил $55,83 тыс, самый дешевый — $2,3 тыс. Бой между Мэйвезером и Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 27 августа в 6 утра по московскому времени.

Соперники будут драться по правилам бокса несмотря на то, что Макгрегор до нынешнего момента выступал только в боях без правил. вне зависимости от исхода боя Мэйвезер гарантированно получит $100 млн за выход на ринг, Макгрегор — $75 млн. Бой будет нетитульным.

В андеркарде главного боя вечера запланированы несколько поединков, два из которых — титульные. Регулярный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Натан Клеверли встречается с чемпионом второго среднего веса Баду Джеком, а чемпион IBF в первой легкой категории Джервонта Дэвис защищает титул в бою против Франсиско Фонсеки.