Мейвезер — Макгрегор: бой века в цифрах
Миллионы долларов, тысячи человек и сотни изумрудов — «СЭ» рассказывает о самых интересных цифрах поединка между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором.
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Утром воскресенья по московскому времени рефери в ринге даст старт боксерскому поединку, который иначе как боем века уже никто не называет. В бою сойдутся один из лучших боксеров в истории американец Флойд Мейвезер и ирландский боец ММА, чемпион UFC Конор Макгрегор.
Это будет первый бой Макрегора в профессиональном боксе и 50-й для Мейвезера. Таким образом, американец может считаться в 50 раз более опытным боксером, чем дебютант из Ирландии. Флойд был чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях.
В ММА на счету Конора 24 боя — 21 победа и 3 поражения. Он завоевывал чемпионский пояс UFC в двух весах. За свой последний бой Макгрегор получил гонорар 3,5 миллиона долларов, не считая телевизионных доходов.
Боксерский бой пройдет в весовой категории до 69,85 кг. В этом бою в виде исключения соперникам разрешили боксировать в перчатках весом 8 унций. Для данной весовой категории норма — 10.
Мейвезеру в этом году исполнилось 40 лет, Макгрегор моложе — ему 28.
У Мейвезера в Инстаграме 16,4 миллиона подписчиков. У Макгрегора почти столько же — 16,9 миллиона.
Если Макгрегор ударит соперника ногой, то потеряет 90 процентов своего гонорара. Также он заплатит несколько миллионов, если не уложится в лимит весовой категории на взвешивании.
Порядка 100 долларов в среднем будет стоить просмотр трансляции боя в прямом эфире по системе
По слухам, гонорар Флойда составит как минимум 100 миллионов долларов, однако затем к нему прибавятся доходы от продажи телетрансляций и билетов, а также рекламы.
Кстати, расценки на рекламу на трусах Мейвезера, в которых он выйдет в ринг, начинаются от 1 миллиона долларов. Говорят, еще остались свободные места, так что можно успеть заявить о себе на весь мир.
Оба соперника не прочь поставить на свою победу. По слухам, Мейвезер, известный как азартный игрок, готов отнести в букмекерскую контору 5 миллионов долларов. К сожалению, в случае своей победы навар даже с этой суммы будет не так велик. Макгрегор заявил, что готов поставить на себя весь свой воскресный гонорар — 100 миллионов.
На кону поединка
По прогнозам, этот бой станет рекордным по уровню доходов и превзойдет предыдущий — бой Флойда Мейвезера с Мэнни Пакиао. В тот раз доходы составили порядка 600 миллионов долларов.
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