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Утром воскресенья по московскому времени рефери в ринге даст старт боксерскому поединку, который иначе как боем века уже никто не называет. В бою сойдутся один из лучших боксеров в истории американец Флойд Мейвезер и ирландский боец ММА, чемпион UFC Конор Макгрегор.

Это будет первый бой Макрегора в профессиональном боксе и 50-й для Мейвезера. Таким образом, американец может считаться в 50 раз более опытным боксером, чем дебютант из Ирландии. Флойд был чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях.

В ММА на счету Конора 24 боя — 21 победа и 3 поражения. Он завоевывал чемпионский пояс UFC в двух весах. За свой последний бой Макгрегор получил гонорар 3,5 миллиона долларов, не считая телевизионных доходов.

Боксерский бой пройдет в весовой категории до 69,85 кг. В этом бою в виде исключения соперникам разрешили боксировать в перчатках весом 8 унций. Для данной весовой категории норма — 10.

Мейвезеру в этом году исполнилось 40 лет, Макгрегор моложе — ему 28.

У Мейвезера в Инстаграме 16,4 миллиона подписчиков. У Макгрегора почти столько же — 16,9 миллиона.

Если Макгрегор ударит соперника ногой, то потеряет 90 процентов своего гонорара. Также он заплатит несколько миллионов, если не уложится в лимит весовой категории на взвешивании.

T-Mobile Arena, на которой пройдет поединок, вмещает 20 тысяч человек.

Порядка 100 долларов в среднем будет стоить просмотр трансляции боя в прямом эфире по системе pay-per-view.

По слухам, гонорар Флойда составит как минимум 100 миллионов долларов, однако затем к нему прибавятся доходы от продажи телетрансляций и билетов, а также рекламы.

Кстати, расценки на рекламу на трусах Мейвезера, в которых он выйдет в ринг, начинаются от 1 миллиона долларов. Говорят, еще остались свободные места, так что можно успеть заявить о себе на весь мир.

Оба соперника не прочь поставить на свою победу. По слухам, Мейвезер, известный как азартный игрок, готов отнести в букмекерскую контору 5 миллионов долларов. К сожалению, в случае своей победы навар даже с этой суммы будет не так велик. Макгрегор заявил, что готов поставить на себя весь свой воскресный гонорар — 100 миллионов.

На кону поединка все-таки будет стоять пояс, правда, не настоящий чемпионский, а созданный специально для этого боя. Он уже получил имя Money belt и был презентован накануне президентом WBC Маурисио Сулейманом. Пояс содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов.

По прогнозам, этот бой станет рекордным по уровню доходов и превзойдет предыдущий — бой Флойда Мейвезера с Мэнни Пакиао. В тот раз доходы составили порядка 600 миллионов долларов.