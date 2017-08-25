Деньги решают всё. Всё, что нужно знать о бое Мейвезер — Макгрегор
Считаные часы остались до поединка столетия, в котором сойдутся боксёр Флойд Мейвезер и боец ММА Конор Макгрегор.
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В ночь с субботы на воскресенье мск в
Предстоящей
На кону схватки, которая пройдёт в рамках первого среднего веса и будет транслироваться телеканалом Showtime по системе PPV, отсутствуют
«Этот пояс создан для того, чтобы отпраздновать это грандиозное спортивное событие, когда два разных вида спорта сталкиваются на боксёрском ринге», — высокопарно заявил Сулейман. А Макгрегор сразу же отметил, что обязательно вынесет этот пояс вместе с другими своими регалиями на следующий бой по правилам ММА, если он состоится.
Шоу или спортивное мероприятие?
Истории знакомо проведение состязаний между представителями разных видов спорта. Так, легендарный Мохаммед Али в 1976 году провёл бой с японским профессиональным рестлером и бойцом смешанных единоборств Антонио Иноки. Величайший борец ХХ века Александр Карелин в 1999 году соревновался на ринге с японским бойцом ММА Акирой Маедой. В постановочных
Также подобный опыт имел и Флойд Мейвезер, вышедший «драться» против 200-килограммового рестлера Пола Уайта, более известного как Биг Шоу. А вот другой гигант — выдающийся баскетболист Шакил О’Нил — участвовал в реальных поединках по боксёрским правилам против звёзд ринга — Шейна Шугара Мозли и Оскара де ла Хойи. Правда, эти бои проводились в шлемах и больших тренировочных перчатках и состояли из пяти раундов.
И вот теперь нам предстоит лицезреть схватку по правилам бокса между одним из лучших боксёров в истории Флойдом
А схватка привлекла очень много спонсоров. Организаторы мероприятия и индивидуально каждый из бойцов просто не знали от них отбоя. Главным спонсором поединка станет всемирно известная пивная компания Corona, чей логотип будет красоваться в центре ринга. А вообще, спонсорские поступления от боя будут насчитывать десятки миллионов долларов.
Так
Истоки и развитие событий
Предыстория организации этой схватки уходит корнями ещё в лето 2015 года. Первым о возможном противостоянии в ринге с Мейвезером заговорил Макгрегор. Инициатива взошедшей суперзвезды ММА была совершенно понятна, поскольку его заработки в UFC не могли сравниться с доходами лучшего
Объявивший об уходе с ринга в сентябре 2015 года Флойд неоднократно подчёркивал, что возобновить боксёрскую карьеру его может заставить только огромный гонорар — размером не в $ 20 млн и не в $ 30 млн, а гораздо больше. И вот, когда финансистами обеих команд были подсчитаны возможные барыши, дело начало раскручиваться уже серьёзно. Макгрегор оперативно получил боксёрскую лицензию штата Невада, а Мейвезер заявил, что видит для себя соперника, в бою с которым он мог бы одержать юбилейную, 50-ю, победу на
Дальше последовал длительный заочный обмен «любезностями». А в это время продолжалась активная переговорная фаза. Стало понятно, что организация поединка неизбежна. Макгрегор вовсю окунулся в спарринги по боксёрским правилам. И вот наконец в середине июня обе стороны объявили, что сделка об организации их схватки на ринге завершена и контракт подписан.
Последовавшая раскрутка боя была поистине масштабной — такой, которой, пожалуй, прежде ещё не видывал мир единоборств.
Но и это было ещё не всё. Если тренировочный лагерь Мейвезера проходил
Предсказания и прогнозы
По мере приближения намеченной даты боя стало появляться всё больше мнений и прогнозов на то, как будет проходить и чем завершится выяснение отношений на ринге между Конором и Флойдом. Большинство экспертов, журналистов и простых любителей боевых искусств отмечают, что на чужой территории Макгрегору будет очень неудобно.
В то же время на стороне ирландца, который до этого целенаправленно занимался боксом лишь недолгое время в ранней молодости, будет превосходство в габаритах, а также ещё отнюдь не пенсионный по бойцовским меркам возраст. В лагере Макгрегора без обиняков заявляют, что рассчитывают на то, что не появлявшийся два последних года на ринге 40-летний Мейвезер существенно потерял в своих фирменных рефлексах и его скоростные качества явно снизились. Так ли это, даст ответ только сам бой. Но, во всяком случае, визуально кажется, что Флойд серьёзно отнёсся к подготовке и пребывает в отличной физической форме.
Также незадолго до боя американец предоставил своему сопернику ещё одну фору — атлетическая комиссия штата Невада разрешила им проводить бой в восьмиунцовых перчатках вместо стандартных для этой весовой категории десятиунцовых. После этого ранее заявлявший о своей досрочной победе в пределах четырёх раундов Макгрегор стал настаивать, что Мейвезер не сможет выдержать его жёсткие удары больше одного или двух раундов. Также Конор обещает, что будет придерживаться боксёрских правил, за нарушение которых команда американца превентивно пообещала подать на него судебный иск и взыскать огромный денежный штраф.
«Флойд может говорить, о чём хочет, он может говорить любой мусор, который он хочет, потому что он разговаривает с новым богом бокса, — пафосно заявил Макгрегор, находясь у себя дома в Ирландии. — Если люди не видят моих размеров, силы и молодости, они не должны быть такими. Я абсолютно уверен в этих атрибутах и считаю, что нокаутирую Флойда в первом или втором раунде».
Вторит своему подопечному и Дэна Уайт: «В боксёрском мире говорят глупости вроде: “Этот человек не из нашего мира, у него нет шансов”. У парня, который бьёт так жёстко, как Конор, однозначно есть шанс. И когда он нокаутирует Мейвезера, они будут говорить: “Флойд слишком стар” и всё такое. У них будет другой набор оправданий. Конору не обязательно бить его в подбородок. Он будет наносить ему удары по локтям, плечам, рукам, бокам головы и перчаток. Конор моложе, больше и сильнее, он будет давить, наносить удары и в конечном итоге поймает и нокаутирует Флойда».
В свою очередь Мейвезер также обещает не доводить дело до финального гонга, так как намерен завершить свою спортивную карьеру незабываемым перформансом, а также реабилитироваться за не оправдавшиеся надежды публики в мегафайте с филиппинцем Мэнни Пакьяо. В общем, Флойд заявляет, что на этот раз продемонстрирует в ринге не только фантастические защитные умения, но и будет агрессивен в атаке, и даёт 100-процентную гарантию, что Макгрегор окажется в нокауте.
«Сто процентов, что этот бой не пройдёт всю дистанцию. Я делаю это для себя и для своей семьи, но я хочу продемонстрировать всем отличное шоу. Каждый болельщик заслуживает увидеть хорошее и яркое зрелище. Поединок с Пакьяо был недостаточно захватывающим. Но на этот раз я должен дать фанатам отличное шоу», — клянётся Флойд.
Согласно котировкам в букмекерских конторах, явным фаворитом предстоящего противостояния предсказуемо является Мейвезер, шансы которого на победу колеблются в соотношении от 4 до 5 к 1.
Отечественные любители бокса и смешанных единоборств смогут увидеть поединок Мейвезер — Макгрегор в прямом эфире на Первом канале. Начало трансляции — 27 августа в 6:30 мск.
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