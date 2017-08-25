Дрозд: Боксер Мэйуэзер будет избивать Макгрегора и издеваться над ним

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Дрозд назвал Мэйуэзера недосягаемой величиной для ирландца. «Американец обладает такими навыками, которые Макгрегору не снились. Это будет избиение и издевательство, в любую секунду Мэйуэзер будет делать то, что захочет», — заявил россиянин. Также он добавил, что рад за участников боя, которые заработают такие огромные деньги, что после этого им можно и заканчивать со спортом.

Дрозд подчеркнул, что предстоящий поединок не станет конкурентным. «Макгрегор может наброситься, устроить бардак, пошуметь, парень большой и навыки есть. Он может ударить ногой или сделать проход в ноги, любую выходящую за рамки бокса вещь. Это порадует его фанатов, но составить конкуренцию Флойду — смешно», — отметил Дрозд.

40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.

На счету 29-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории UFC, который обладал двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в полулегкой и легкой). За бой с американцем Эдди Альваресом 12 ноября 2016 года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — более $3,5 млн.