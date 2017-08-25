Победитель боя века утонет в драгоценностях
Состоялась финальная
пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Флойдом Мейвезером. В ходе встречи среди прочего был представлен пояс, который достанется победителю поединка — изделие инкрустировано множеством драгоценных камней и содержит 1,5 кг золота.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В
На мероприятии, которое по обыкновению привлекло к себе повышенный интерес со стороны прессы и поклонников бокса, в частности было объявлено, что сразятся соперники не только за пожизненное право на безграничное самолюбование и еще больше выгоднейших рекламных предложений, но и за умопомрачительный чемпионский пояс, сделанный подстать самому сверхпафасному действу.
Шутка ли, но победитель предстоящего боя сможет обвить свой стан целой россыпью дорогостоящих драгоценностей: ювелиры инкрустировали пояс из крокодиловой кожи 3360 бриллиантами, 600 сапфирами и 160 изумрудами, кроме того — он содержит аж 1,5 кг золота. Общая стоимость изделия, по некоторым оценкам, составляет более $1 млн.
Не менее грандиозной оказалась и традиционная дуэль взглядов, состоявшаяся в ходе заключительной
В то же время в разговоре с представителями СМИ ирландец пообещал «размазать» своего противника.
«Мы готовимся к двенадцати трехминутным раундам в непрерывном ритме, — сказал Макгрегор. — Но я пойду вперед, окажу на него сильное давление и сломаю этого старика. Поверьте мне. При этом я не верю, что он сможет продержаться даже два раунда — я его просто размажу.
Конор также прокомментировал недавнее заявление американца, что тот
«Этот клуб будет будет высасывать у него деньги, и он это знает, — передает слова бойца BoxingScene. — Но меня не волнует то, что он там проводит время перед матчем со мной. Он ведь такой крутой, не так ли?».
В свою очередь сам Мейвезер заявил, что грозные высказывания оппонента в преддверии боя его ничуть не смущают, как и множественные рассказы об «убийственном ударе ирландца», которым Конор якобы может одержать сенсационную викторию. Так, американец выразил мнение, что ни один — даже самый мощный кулак — не сумеет сотрясти его «гранитный» подбородок.
«Единственная вещь, которую ты должен знать о боксе — если ты готов давать
«Нет мероприятия больше, чем это, — заверил представитель канала Showtime Стивен Эспиноза. — Это событие уже разошлось на 200 стран мира, при этом до начала боя это число еще может увеличиться».
«Это едва ли не рекордное по своему охвату событие из мира спорта в истории», — приводит слова Эспинозы FightNews.
Примечательно, что для российского телезрителя встречу будет комментировать не кто иной, как Хабиб Нурмагомедов, один из самых известных отечественных бойцов ММА, уже долгое время стремящийся к сражению с Макгрегором в клетке.
Добавим также, что за пару дней до итоговой
Бой между Макгрегором и Мейвезером, или как его еще называют «бой века», пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в
Очевидным фаворитом поединка почти все считают 40-летнего американца, на профессиональном ринге в 49 встречах не уступившего ни разу — на победу Флойда букмекеры на данный момент дают 1,34, тогда как на успехе ирландца, до этого выступавшего в смешанных единоборствах, но никогда не пробовавшего себя на боксерском ринге, можно будет обогатиться почти в 3,5 раза.
В то же время матч с 29-летним Макгрегором, скорее всего, станет для Мейвезера последним в его карьере. По словам самого боксера, соответствующее обещание он уже дал своей команде и детям.
«Это мой последний бой. Я дал слово своей команде и детям, что после поединка с Макгрегором больше не выйду на ринг. Я сдержу слово и не нарушу его. У меня появилось много дел, дети пойдут в колледж, и это займет много времени, потому что образование играет важную роль в моей семье. Я уже не тот Флойд Мейвезер, каким был десять, пять или пару лет назад, мне уже не 21. Но я
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter