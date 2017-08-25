Победитель боя века утонет в драгоценностях

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В Лас-Вегасе состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий, приуроченных к бою по правилам профессионального бокса между американцем Флойдом Мейвезером и представителем Ирландии Конором Макгрегором, самому ожидаемому и раскрученному поединку года, если не десятилетия.

На мероприятии, которое по обыкновению привлекло к себе повышенный интерес со стороны прессы и поклонников бокса, в частности было объявлено, что сразятся соперники не только за пожизненное право на безграничное самолюбование и еще больше выгоднейших рекламных предложений, но и за умопомрачительный чемпионский пояс, сделанный подстать самому сверхпафасному действу.

Шутка ли, но победитель предстоящего боя сможет обвить свой стан целой россыпью дорогостоящих драгоценностей: ювелиры инкрустировали пояс из крокодиловой кожи 3360 бриллиантами, 600 сапфирами и 160 изумрудами, кроме того — он содержит аж 1,5 кг золота. Общая стоимость изделия, по некоторым оценкам, составляет более $1 млн.

Не менее грандиозной оказалась и традиционная дуэль взглядов, состоявшаяся в ходе заключительной пресс-конференции перед поединком — оппоненты грозно смотрели друг другу в глаза почти минуту, причем Конор для пущей убедительности даже демонстративно снял темные очки.

В то же время в разговоре с представителями СМИ ирландец пообещал «размазать» своего противника.

«Мы готовимся к двенадцати трехминутным раундам в непрерывном ритме, — сказал Макгрегор. — Но я пойду вперед, окажу на него сильное давление и сломаю этого старика. Поверьте мне. При этом я не верю, что он сможет продержаться даже два раунда — я его просто размажу.

Конор также прокомментировал недавнее заявление американца, что тот из-за непоколебимой уверенности в своей победе последние дни перед встречей якобы проведет в собственном стрип-клубе неподалеку от Лас-Вегаса. По словам ирландца, это заведение в дальнейшем принесет Флойду одни лишь убытки.

«Этот клуб будет будет высасывать у него деньги, и он это знает, — передает слова бойца BoxingScene. — Но меня не волнует то, что он там проводит время перед матчем со мной. Он ведь такой крутой, не так ли?».

В свою очередь сам Мейвезер заявил, что грозные высказывания оппонента в преддверии боя его ничуть не смущают, как и множественные рассказы об «убийственном ударе ирландца», которым Конор якобы может одержать сенсационную викторию. Так, американец выразил мнение, что ни один — даже самый мощный кулак — не сумеет сотрясти его «гранитный» подбородок.

«Единственная вещь, которую ты должен знать о боксе — если ты готов давать что-то, будь готов и получать что-то. Все соперники, встречавшиеся на моем пути говорили обо мне, что у меня слишком хрупкие руки, что «испуганный противник»… Но никто из них и не смог «сбросить меня вниз». И это все мои ум, IQ и терпение. Я знаю каждую из комбинаций, которые были мне когда-то показаны. Я родился бойцом — им и умру. В предстоящем поединке он покажет все, на что способен, но ему будет нелегко. Помни, у Мэнни Пакьяо был мощный удар, у Сауля Альвареса был мощный удар, у Шейна Мозли был удар… И все эти ребята будут в Зале славы. Однако я напомню тебе одну вещь обо мне — у меня есть «гранитный» подбородок.

«Нет мероприятия больше, чем это, — заверил представитель канала Showtime Стивен Эспиноза. — Это событие уже разошлось на 200 стран мира, при этом до начала боя это число еще может увеличиться».

«Это едва ли не рекордное по своему охвату событие из мира спорта в истории», — приводит слова Эспинозы FightNews.

Примечательно, что для российского телезрителя встречу будет комментировать не кто иной, как Хабиб Нурмагомедов, один из самых известных отечественных бойцов ММА, уже долгое время стремящийся к сражению с Макгрегором в клетке.

Добавим также, что за пару дней до итоговой пресс-конференции в Интернет-сети появился официальный промо-ролик боя на песню The man популярного американского альтернативного рок-бэнда The Killers — на данный момент видео на YouTube посмотрели уже 300 тыс человек.

Б ой между Макгрегором и Мейвезером, или как его еще называют «бой века», пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе.

Очевидным фаворитом поединка почти все считают 40-летнего американца, на профессиональном ринге в 49 встречах не уступившего ни разу — на победу Флойда букмекеры на данный момент дают 1,34, тогда как на успехе ирландца, до этого выступавшего в смешанных единоборствах, но никогда не пробовавшего себя на боксерском ринге, можно будет обогатиться почти в 3,5 раза.

В то же время матч с 29-летним Макгрегором, скорее всего, станет для Мейвезера последним в его карьере. По словам самого боксера, соответствующее обещание он уже дал своей команде и детям.