Олимпийский чемпион Тищенко возглавил сборную России на чемпионате мира по боксу

На чемпионате мира будут разыграны 10 комплектов медалей в олимпийских весовых категориях. Российскую команду в Гамбурге также представят Василий Егоров (до 49 кг), Тамир Галанов (52), Габил Мамедов (60), Виталий Дунайцев (64), Сергей Собылинский (69), Петр Хамуков (75), Муслим Гаджимагомедов (81), Максим Бабанин (свыше 91 кг). Не будет российского боксера в весовой категории до 56 кг.

Российская команда выступит в Гамбурге под руководством нового главного тренера Эдуарда Кравцова, который возглавил ее в конце июня, после чемпионата Европы в украинском Харькове. Российские боксеры завоевали две золотые медали — чемпионами стали Егоров и Тищенко, при этом в некоторых категориях были упущены путевки на чемпионат мира. Галанин и Дунайцев, к слову, получили индивидуальные лицензии на турнир в Гамбурге.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев считает, что российской сборной по силам завоевать в Гамбурге три золотые медали и занять второе-третье общекомандное место, хотя конкуренция будет гораздо выше, чем на чемпионате Европы в Харькове. Так, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро европейцы выиграли лишь две золотые награды из 10 — помимо Тищенко, чемпионом стал француз Тони Йока в тяжелом весе.

В Гамбурге выступят 18 призеров Олимпиады 2016 года, включая двух кубинских чемпионов — Арлена Лопеса (до 75 кг) и Хулио Сесара ла Круса (81). Звездой предстоящего турнира может стать боец из Узбекистана Хасанбой Дусматов, который в Рио-де-Жанейро получил приз Вэла Баркера — самому техничному боксеру Олимпиады. Одним из главных соперников Дусматова станет Василий Егоров — двукратный чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира 2015 года.

Тищенко и Дунайцев защищают титулы

Два года назад первенство мира состоялось в Дохе и стало триумфальным для Тищенко и Виталия Дунайцева, которые в Гамбурге будут защищать свои титулы. Сборная России по количеству золотых наград уступила лишь кубинцам, а в последний раз отечественные боксеры побеждали в общем зачете в 2009 году в итальянском Милане, когда чемпионами мира стали Артур Бетербиев и Егор Мехонцев. Чемпионаты мира проводятся по нечетным годам, и с тех пор первыми успели побывать сборные Украины, Казахстана и Кубы.

Чемпионат мира 2017 года пройдет в течение 10 дней. 25—28 августа состоятся предварительные бои, 29 августа — четвертьфиналы. 31 августа и 1 сентября пройдут полуфиналы, 2 сентября — решающие поединки. Турнир пройдет в зале «Альстердорфер» в Гамбурге, который вмещает 7 тыс. болельщиков.

Почетным гостем чемпионата мира в Гамбурге станет бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко, который большую часть своих боев на профессиональном ринге провел в Германии. Владимир Кличко успешно выступал и в любителях, в 1996 году в Атланте став олимпийским чемпионом.

Первый чемпионат мира по боксу состоялся в 1974 году в столице Кубы Гаване. В 1989 году турнир приняла Москва. Кубинские боксеры завоевали в общей сложности 128 медалей, из них 71 — золотая. На счету представителей советского и российского бокса 106 наград (38 золотых).

Чемпионат мира по боксу в 2019 году пройдет в Сочи. Чемпионаты мира среди женщин проводятся по четным годам, следующий турнир состоится в 2018 году в Дели.