Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30788556/
24 августа 2017, 21:53 | Бокс | Sports.kz

Портер изменил свой прогноз на бой Головкин — Альварес

Американский боксер Шон Портер (27−2−1, 17 КО) не может определиться с победителем боя Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

 — Я ставлю на «Канело»… Я раньше говорил GGG, да? Оу, точно. Но сначала я, наверное, говорил «Канело», а потом сказал, что победит Головкин! — сказал Портер в интервью K.O. Artist Sports.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На его исход букмекерская контора 1XBET предлагает такие котировки: победа Головкина — 1.685, победа Альвареса — 2.33, ничья — 21.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Тренер Головкина ответил экспертам, которые считают, что Головкин стареет

Тренер Головкина ответил экспертам, которые считают, что Головкин стареет

Тренер Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес прокомментировал слова эксперта ESPN Тедди Атласа и аналитика HBO Харольда Ледермана о том, что казахстанского боксера уже настигает возраст, сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
24 августа

«Однажды ко льву пришла собака и вызвала его на бой». Куат Хамитов ответил на вызов Амирхана Тулеуова

Санчес ответил, будет ли Головкин смотреть бой Мэйвезер - Макгрегор

Казахстанцы увидят прямую трансляцию боя Мэйвезер - Макгрегор