Портер изменил свой прогноз на бой Головкин — Альварес
Американский боксер Шон Портер (27−2−1, 17 КО) не может определиться с победителем боя Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Я ставлю на «Канело»… Я раньше говорил GGG, да? Оу, точно. Но сначала я, наверное, говорил «Канело», а потом сказал, что победит Головкин! — сказал Портер в интервью K.O. Artist Sports.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на
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