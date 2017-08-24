— Я ставлю на «Канело»… Я раньше говорил GGG, да? Оу, точно. Но сначала я, наверное, говорил «Канело», а потом сказал, что победит Головкин! — сказал Портер в интервью K.O. Artist Sports.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На его исход букмекерская контора 1XBET предлагает такие котировки: победа Головкина — 1.685, победа Альвареса — 2.33, ничья — 21.