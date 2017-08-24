Казахстанские боксеры узнали первых соперников на чемпионате мира-2017

В весе до 49 килограммов 25 августа в первой сессии Жомарт Ержан выйдет против спортсмена из Гватемалы Микеля Телло Телло. Соперником Азамата Исакулова в категории до 52 килограммов 26 августа вечером станет боксёр из Южной Кореи Инку Ким. Нашему Кайрату Ералиеву (56 кг) в предварительных боях 25 августа в первой сессии выпала встреча с мексиканцем Кристофером Флорезом. Адилет Курметов (60) 26 августа будет биться с представителем Грузии Отаром Ераносяном, Бекдаулет Ибрагимов (64 кг) — 25 августа вечером с единственным шриланкийцем на чемпионате Душаном Сапарамаду, Аблайхан Жусупов (69 кг) — 26 августа с египтянином Валидом Саид Мохамедом. Абильхан Аманкул (75 кг) в пятницу проведёт первый бой с австралийцем Кэмпбеллом Сомервиллем. Ерик Альжанов (81 кг) пропускает первый бой и уже в 1/8 финала 28 августа будет противостоять победителю поединка между австралийцем и пакистанцем. Благодаря высокому рейтингу также пропускает первый бой Василий Левит и ждёт своего соперника — из Коста-Рики или Бразилии — в следующем круге 27 августа. В весе до 91 килограмма на чемпионат приехал 21 боксёр и фавориты, бои которых с нетерпением ожидают болельщики — три первых номера — россиянин Тищенко, кубинец Савон и казахстанец Левит. И, наконец, Камшибек Конкабаев благодаря жребию также сразу проходит в 1/8 финала и 28 августа выйдет на поединок против хозяина ринга Макса Келлера.