Валуев: Пояс победителю боя Мэйуэзера и Макгрегора не должен вызывать удивления

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Бой, который пройдет по правилам бокса в первом среднем весе, состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Всемирный боксерский совет (WBC) представил, пояс, который будет вручен победителю боя, он содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров, 160 изумрудов. При его изготовлении использовалась крокодиловая кожа.

«Вы же знаете, какой призовой фонд? Так что это не выглядит как-то неординарно на фоне того, сколько бойцы получат за выход в ринг. Чему тут удивляться? Тем более, я больше чем уверен, что это произведение какой-нибудь ювелирной фирмы, которая таким образом будет себя позиционировать. Там буквально на воздухе будут надписи спонсоров, мол “воздух от какой-нибудь кондиционирующей фирмы входит в призовой фонд”. Так что не стоит удивляться», — заявил Валуев по телефону.

«Конечно, бой серьезно раскручен, такого еще не было никогда. Надо отдать должное организаторам, что все так сделали, и самим бойцам, что приняли в этом участие и отлично отыграли свои роли еще до выхода в ринг. А дальше в ринге все будет по-честному. Овчинка выделки стоит, это тот случай как раз», — подчеркнул экс-чемпион мира WBA.

Мэйуэзер одержал победы во всех 49 боях на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в сентябре 2015 года, после чего объявил о завершении карьеры. Чемпион UFC Макгрегор провел 24 поединка в ММА, одержав 21 победу и потерпев три поражения.