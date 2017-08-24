Валуев: Пояс победителю боя Мэйуэзера и Макгрегора не должен вызывать удивления
МОСКВА, 24 авг —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Специальный пояс, который будет вручен победителю боя между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором, не должен вызывать удивления своей дороговизной, это тот случай, когда «овчинка выделки стоит», заявил агентству «Р-Спорт» экс-чемпион мира WBA Николай Валуев.
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Видимо, что-то случилось...
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Бой, который пройдет по правилам бокса в первом среднем весе, состоится 26 августа в
«Вы же знаете, какой призовой фонд? Так что это не выглядит
«Конечно, бой серьезно раскручен, такого еще не было никогда. Надо отдать должное организаторам, что все так сделали, и самим бойцам, что приняли в этом участие и отлично отыграли свои роли еще до выхода в ринг. А дальше в ринге все будет
Мэйуэзер одержал победы во всех 49 боях на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в сентябре 2015 года, после чего объявил о завершении карьеры. Чемпион UFC Макгрегор провел 24 поединка в ММА, одержав 21 победу и потерпев три поражения.
«Я думаю, что Мэйуэзер победит, а болеть за
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