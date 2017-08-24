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https://sport.mail.ru/news/boxing/30785681/
24 августа 2017, 16:38 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер-младший: У меня гранитный подбородок, я смогу выдержать любой удар

Флойд Мейвезер-младший выразил уверенность, что выдержит любой удар Конора Макгрегора, грозящего нокаутировать его.

<span class=error>Флойд</span> <nobr>Мейвезер-младший</nobr> выразил уверенность что выдержит любой удар <span class=error>Конора</span> Макгрегора грозящего нокаутировать его. Увеличить
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Встреча этих боксёров состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

«Я до сих пор помню всё, чему учил меня отец с первого дня. Я помню каждую комбинацию, которой меня обучали. И я делал всё, что можно делать в боксе, не раз и не два, а тысячи раз. Я родился бойцом и умру бойцом. 26 августа Магрегор будет стараться изо всех сил. И ему будет нелегко.

Помните, у Мэнни Пакьяо были мощные удары, Альварес и Мозли выбрасывали “бомбы”. И все эти парни войдут в Зал славы бокса. Но скажу одну вещь о себе — у меня гранитный подбородок. Помните об этом», — цитирует Мейвезера BoxingScene.
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Валуев: Пояс победителю боя Мэйуэзера и Макгрегора не должен вызывать удивления

Валуев: Пояс победителю боя Мэйуэзера и Макгрегора не должен вызывать удивления

МОСКВА, 24 авг — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Специальный пояс, который будет вручен победителю боя между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором, не должен вызывать удивления своей дороговизной, это тот случай, когда «овчинка выделки стоит», заявил агентству «Р-Спорт» экс-чемпион мира WBA Николай Валуев.
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