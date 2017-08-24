Мейвезер-младший: У меня гранитный подбородок, я смогу выдержать любой удар

Встреча этих боксёров состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Я до сих пор помню всё, чему учил меня отец с первого дня. Я помню каждую комбинацию, которой меня обучали. И я делал всё, что можно делать в боксе, не раз и не два, а тысячи раз. Я родился бойцом и умру бойцом. 26 августа Магрегор будет стараться изо всех сил. И ему будет нелегко.



Помните, у Мэнни Пакьяо были мощные удары, Альварес и Мозли выбрасывали “бомбы”. И все эти парни войдут в Зал славы бокса. Но скажу одну вещь о себе — у меня гранитный подбородок. Помните об этом», — цитирует Мейвезера BoxingScene.