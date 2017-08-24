Мейвезер-младший: У меня гранитный подбородок, я смогу выдержать любой удар
Флойд
Мейвезер-младший выразил уверенность, что выдержит любой удар Конора Макгрегора, грозящего нокаутировать его.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча этих боксёров состоится 26 августа в
«Я до сих пор помню всё, чему учил меня отец с первого дня. Я помню каждую комбинацию, которой меня обучали. И я делал всё, что можно делать в боксе, не раз и не два, а тысячи раз. Я родился бойцом и умру бойцом. 26 августа Магрегор будет стараться изо всех сил. И ему будет нелегко.
Помните, у Мэнни Пакьяо были мощные удары, Альварес и Мозли выбрасывали “бомбы”. И все эти парни войдут в Зал славы бокса. Но скажу одну вещь о себе — у меня гранитный подбородок. Помните об этом», — цитирует Мейвезера BoxingScene.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter