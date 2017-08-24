Макгрегор против Мэйвезера: почему этот бой нельзя пропустить

Почему этот бой настолько важен?

Это первый в истории бой, в котором встретятся представители разных единоборств, при этом сильнейшие в своих видах. Ради этого боя Мэйвезер, который еще в 2015 году завершил карьеру, согласился вновь выйти на ринг — и это достаточно убедительное доказательство значимости поединка, так как все предыдущие предложения, в том числе и от Мэнни Пакьяо, Мэйвезер отклонил. На бой с Макгрегором он согласился не только потому, что этот поединок принесет ему солидный гонорар, но и потому, что, по его словам, хочет доказать свое превосходство. Макгрегор же считает, что в миксфайте у него нет конкурентов и теперь он может биться на равных с боксером, который считается одним из лучших в истории. Скорее всего, бой так и останется единственным в своем роде — и руководители мировых боксерских организаций, и главы ведущих лиг миксфайта не раз говорили, что не планируют повторять эксперимент. Так что бой между Мэйвезером и Макгрегором может так и остаться уникальной возможностью узнать, кто же сильнее, бойцы смешанных единоборств или боксеры. К тому же этот бой, вероятно, станет единственным, в котором можно будет увидеть чемпиона миксфайта, дерущегося по правилам бокса. Поединок обещает собрать самую большую аудиторию за историю миксфайта и бокса. Точные цифры можно будет назвать только после бойцовского вечера, но пока известно, что права на трансляции закупили почти все страны мира.

Кто такие Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор?

Для своих видов оба считаются одними из сильнейших, если не сильнейшими в истории. Мэйвезер занимался боксом с самого детства и никогда не рассматривал другую профессию. Американец в профессиональном боксе провел 49 боев и в 2015 году завершил карьеру, так и проиграв ни одного боя. Он выигрывал титулы чемпиона мира в нескольких весовых категориях и по нескольким версиям, не раз признавался лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории и даже успел выиграть олимпийскую бронзу. И если определить, стал ли Мэйвезер лучшим боксером в истории, очень сложно, то можно с уверенностью сказать, что он оказался самым высокооплачиваемым спортсменом в этом виде спорта. Выбор профессии оказался правильным — только 2015 год, самый успешный в его карьере, принес ему более $300 млн, всего же он заработал более $700 млн. Макгрегор же начал всерьез заниматься спортом, уже будучи почти взрослым — по окончании школы он начал обучаться профессии водопроводчика, но все же сделал выбор в пользу местной команды смешанных единоборств. В отличие от Мэйвезера, Макгрегор проиграл три боя, причем последнее поражение он потерпел сравнительно недавно, в марте 2016 года. Зато он стал первым в истории бойцом, которому удалось одновременно стать чемпионом UFC (одном из сильнейших в мире промоушнов смешанных единоборств) сразу в двух весовых категориях — после победы над Альваресом он стал обладателем поясов в полусреднем и легком весах. Каким будет формат боя? Инициатором боя был Макгрегор — это он неоднократно вызывал американца на поединок, он пытался заставить Мэйвезера вернуться на ринг, поэтому, когда американец все же принял вызов, условия диктовал уже Мэйвезер. Именно поэтому бой пройдет по правилам бокса, а гонорар Мэйвезера оказался выше. Бой будет продолжаться 12 раундов, каждый из которых будет длиться три минуты. Поединок окажется короче только в том случае, если кто-то из соперников окажется в нокауте. Если же оба устоят на ногах до конца боя, победителя определят трое судей, которые будут подсчитывать, кто из бойцов выиграл больше раундов. Оба дерутся в полусреднем весе, но в данном случае категория не имеет значения — победитель не получит никакого титула. На кону стоит лишь статус победителя «самого ожидаемого боя года».

Это серьезный бой или просто шоу?

Со спортивной точки зрения, скорее, второе. У этого боя нет предыстории, так как соперники ранее не встречались, и не будет продолжения, так как представители бокса и смешанных единоборств не планируют проводить такие бои в дальнейшем. Победитель не получит чемпионского титула, а многие известные боксеры вообще отказываются принимать этот бой всерьез. «Мне кажется, люди понимают, что это не бой, а шоу. Это развлечение. Данный поединок ничего не даст боксу. Все это организуется для публики и ради денег. Настоящий бой — наша встреча с Альваресом. Благодаря таким поединкам наш спорт любят. Я уважаю Макгрегора как бойца UFC, но всем известно, что он не боксер, а шоумен. Он хороший боец, но не боксер», — оценил бой Геннадий Головкин, чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO. (Bloodyelbow.com). Скептически отнесся к поединку и бывший чемпион мира Леннокс Льюис. «Я не воспринимаю этот бой всерьез, хотя его раскрутка и реклама впечатляют, — цитирует Льюиса boxingscene.com. — Если честно, я этот бой и боем то назвать не могу. Все хотят увидеть, что случится. Ударит Макгрегор ногой… Потому что, когда он поймет, что ничего не может сделать с Мейвезером, то как ему еще поступать? Ни один из 49 соперников Флойда не придумал, как его победить. Теперь боец UFC, у которого даже не было боксерской карьеры, попытается победить его. Это нонсенс». Мэйвезер относится к бою вполне серьезно, во всяком случае на словах. На пресс-конференции перед боем он сказал, что рискует своей репутацией, ведь он, в отличие от Макгрегора, ни одного боя не проиграл, и одно-единственное поражение может испортить ему всю карьеру. С другой стороны, в последние годы миксфайт стал догонять бокс по популярности — даже «бой века» между Мэйвезером и Пакьяо критиковали за отсутствие зрелищности, в то время как поединки в смешанных единоборствах проходят в намного более активной борьбе. В прошлом году телевизионная аудитория миксфайта и бокса в США практически сравнялись (10% всех спортивных трансляций приходилась на бокс, 9% — на микстфайт). Бои UFC зрелищнее и агрессивнее, тогда как бокс в последние годы критикуют за излишний академизм. Флойд Мэйвезер — один из главных «академиков», исповедующий очень закрытый стиль, где главное не сам удар, а умение уклониться от него, мастерство погасить атаку соперника. В случае победы Макгрегора зрительский интерес может окончательно качнуться в сторону микстфайта, и ситуация на рынке телевизионных трансляций изменится. И в этом смысле поединок важен для спорта — он может определить будущее и бокса, и миксфайта.

Кто будет фаворитом боя?

Определить фаворита, поскольку речь идет о представителях разных видов спорта, непросто, но все же им считается Флойд Мэйвезер. Бой пройдет по правилам бокса, то есть Макгрегор не сможет драться ногами, и это дает большое преимущество американцу. Кроме того, Мэйвезер не проиграл ни одного поединка за карьеру притом, что встречался с сильнейшими боксерами мира. В отличие от Макгрегора, он привык проводить 12-раундовые поединки, в то время как ирландец проводит в клетке намного меньше времени. С другой стороны, у Макгрегора есть свои козыри. Мэйвезер уже два года не выходил на ринг, и сейчас невозможно определить, в какой форме он находится. Макгрегор же сейчас на пике формы, его карьера в самом разгаре, и он только что, всего несколько месяцев назад, провел свой последний победный бой. Кроме того, ирландцу всего 29 лет, а Мэйвезеру уже 40, и хотя в боксе не так редки случаи, когда 40-летние спортсмены продолжают успешно выступать, возраст дает Макгрегору преимущество. Впрочем, Владимир Кличко, который недавно завершил карьеру, считает, что разница в возрасте не будет иметь значения. «Возраст — это только цифра. МакГрегор — моложе, но у него меньше опыта, к тому же он выступал в другом виде спорта. Теперь он должен драться по правилам своего оппонента. Что касается Мэйвезера, то его достижения невероятны. Он один из самых высокооплачиваемых и успешных спортсменов в мире. Боксер, который вошел в историю», — цитирует боксера официальный сайт братьев Кличко. Преимущество Макгрегору не отдают даже его коллеги, однако они считают, что шансы на победу у него будут. «Я давно перестал сомневаться в Коноре Макгрегоре. Все, что он мне говорил, он потом делал. Поэтому если он говорит, что побьет Флойда за 4 раунда, значит, он так и сделает. Я не думаю, что Конор недооценивает Мэйвезера. Очевидно, что он его уважает, но не забывайте: Флойду 41 год, МакГрегору — 28. Он больше и сильнее. Люди не дают ему шансов и это просто безумие. Это бой, а в бою может произойти все, что угодно», — сказал Boxingscene глава UFC Дэйна Уайт. Шанс Макгрегора может быть в том, что Мэйвезер его недооценит и пропустит удар, которого окажется достаточно. Ирландец в последних боях сильно прибавил в работе руками и обладает неплохим ударом. «Немного скептически отношусь к бою между Флойдом и Конором. Все-таки бокс и ММА имеют между собой слишком много отличий. Самый лучший боксер может оказаться беспомощным, если его повалят в партер… И точно так же боец ММА может оказаться беспомощным выйдя не в клетку, а в ринг. Поэтому, думаю, шансов у Конора немного, но я, тем не менее, хочу посмотреть на это шоу. Что будет, если Конор сможет донести свой удар? Ведь удар у него есть», — сказал чемпион мира по боксу по версии IBF Мурат Гассиев. Еще недавно букмекеры оценивали шансы Магрегора на победу как 1 к 10, однако перед поединком коэффициент изменился. Мэйвезер по-прежнему остается фаворитом, но теперь шансы ирландца на победу оцениваются уже как 1 к 4.

Сколько стоит «самый ожидаемый бой года»

Точно сказать, сколько именно получат организаторы этого боя, можно будет только по его окончании — после того, как будут подсчитаны все доходы от трансляций. Но если ожидания организаторов оправдаются, бой станет самым кассовым в истории — предполагается, что кассовые сборы составят $600 млн, и это на $50 млн больше, чем собрал бой Флойда Мейвезера против Мэнни Пакьяо в 2015. Самый дешевый билет стоил $2300, и эти билеты были раскуплены мгновенно после начала продаж. Максимум же будет наверняка достигнут накануне боя — часть билетов на такие мероприятия обычно выкупают спекулянты, и спрос почти всегда превышает предложения до самого старта поединков. Гонорар самих боксеров исчисляется десятками миллионов долларов — вне зависимости от исхода боя Мэйвезер заработает $100 млн, Макгрегор — $75 млн. Для Мэйвезера это достаточно низкая сумма, чтобы говорить, что он возвращается ради денег — к примеру, за бой против Пакьяо он получил $210 млн. Макгрегор же впервые получит такой гонорар — в миксфайте крутятся намного меньшие деньги, и, к примеру, за свой последний бой, против Эдди Альвареса, он получил всего $3,59 млн. Большую выручку планируют собрать и букмекеры: накануне этот бой уже установил рекорд в истории букмекерских контор — на его исход была сделана крупнейшая ставка в размере $880 тысяч. Сам Мэйвезер собирается поставить на свою победу $5 млн.

Кто придет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе

Высокая цена на билеты практически отсекла «случайную» публику — значительное число мест в зале займут знаменитости. Приглашение на этот бой получил даже президент США Дональд Трамп, но он на T-Mobile Arena все же не придет — поединок между Мэйвезером и Макгрегором не вписался в его расписание. «Он очень хочет попасть на бой, но чувствует, что испортит вечер своим появлением. Ведь для этого спецслужбам придется проверить место проведения поединка, перекрыть улицы, из-за чего в Лас-Вегасе возникнут гигантские пробки», — рассказал Дэйна Уайт. Но и без Трампа звезд будет достаточно: уже точно известно, что бой придут Анджелина Джоли, Марк Уолберг, Дензел Вашингтон, Шарлиз Терон, Леброн Джеймс, Арнольд Шварцнеггер, Джастин Бибер, Илон Маск, Адам Левин, Дрейк, Джейми Фокс и многие другие. Когда и где посмотреть бой? Официальное начало поединка 27 августа в 6 утра мск, однако бойцовский вечер начнется в 2 часа мск. В андеркарде главного боя вечера запланированы несколько поединков, два из которых — титульные. Регулярный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Натан Клеверли встречается с чемпионом второго среднего веса Баду Джеком, а чемпион IBF в первой легкой категории Джервонта Дэвис защищает титул в бою против Франсиско Фонсеки.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Флойд Мэйвезер.

Возраст: 40 лет.

Гражданство: США.

Рост: 173 см.

Размах рук: 183 см.

Титулы: экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях.

Статистика: 49 боев, 49 побед (26 из них нокаутом).

Прозвище: Money (Деньги).

Конор Макгрегор.

Возраст: 29 лет.

Гражданство: Ирландия.

Рост: 175 см Размах рук: 188 см.

Титулы: чемпион UFC в легком весе.

Статистика: 24 боя, 21 победа (18 из них нокаутом), 3 поражения.

Прозвище: The Notorious (Печально известный).