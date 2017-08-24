Кто из казахстанцев первым выйдет на ринг ЧМ по боксу в Германии?
Завтра, 25 августа, в Гамбурге стартует чемпионат мира по боксу. Сборная Казахстана будет представлена во всех 10 весовых категориях. Подробнее о расписании состязания — в материале корреспондента Vesti.kz.
Планетарное соревнование будет проходит в Германии в течение девяти дней — с 25 августа по 2 сентября. Первая четыре дня состязания, с 25 по 28 августа, пройдут поединки двух предварительных стадий турнира — 200 боев.
Весовые категории в стартовые дни будут распределены поровну. В первый день ЧМ-2017 на ринг могут выйти пять отечественных боксеров:
До 49 килограммов — Ержан Жомарт;
До 56 килограммов — Кайрат Ералиев;
До 64 килограммов — Бекдаулет Ибрагимов;
До 75 килограммов — Абильхан Аманкул;
До 91 килограмма — Василий Левит.
Возможно, серебряный призер Олимпиады-2016 Левит «пропустит» стартовый раунд за счет высокого посева (скорее всего, он станет вторым, вслед за Евгением Тищенко из России). Откроют турнир боксеры самой легкой категории (до 49 килограммов) и первым участником из Казахстана станет 24-летний дебютант Ержан Жомарт.
Во второй группе казахстанских боксеров нет «железных» фаворитов.
До 52 килограммов — Азамат Исакулов;
До 60 килограммов — Адилет Курметов;
До 69 килограммов — Абылайхан Жусупов;
До 81 килограмма — Ерик Альжанов;
Свыше 91 килограмма — Камшыбек Конкабаев.
В случае побед в двух стартовых раундах боксеров ждут поединки четвертьфинальной стадии состязания — 29 августа. Полуфиналы пройдут в два дня — 31 августа и 1 сентября. Бои за «золото» — 2 сентября.
Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов назвал основных кандидатов на медали турнира среди своих подопечных. По его словам, подопечные едут в Германию, чтобы показать свои лучшие качества.
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