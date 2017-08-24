Кто из казахстанцев первым выйдет на ринг ЧМ по боксу в Германии?

Планетарное соревнование будет проходит в Германии в течение девяти дней — с 25 августа по 2 сентября. Первая четыре дня состязания, с 25 по 28 августа, пройдут поединки двух предварительных стадий турнира — 200 боев.

Весовые категории в стартовые дни будут распределены поровну. В первый день ЧМ-2017 на ринг могут выйти пять отечественных боксеров:

До 49 килограммов — Ержан Жомарт;

До 56 килограммов — Кайрат Ералиев;

До 64 килограммов — Бекдаулет Ибрагимов;

До 75 килограммов — Абильхан Аманкул;

До 91 килограмма — Василий Левит.

Возможно, серебряный призер Олимпиады-2016 Левит «пропустит» стартовый раунд за счет высокого посева (скорее всего, он станет вторым, вслед за Евгением Тищенко из России). Откроют турнир боксеры самой легкой категории (до 49 килограммов) и первым участником из Казахстана станет 24-летний дебютант Ержан Жомарт.

Во второй группе казахстанских боксеров нет «железных» фаворитов.

До 52 килограммов — Азамат Исакулов;

До 60 килограммов — Адилет Курметов;

До 69 килограммов — Абылайхан Жусупов;

До 81 килограмма — Ерик Альжанов;

Свыше 91 килограмма — Камшыбек Конкабаев.

В случае побед в двух стартовых раундах боксеров ждут поединки четвертьфинальной стадии состязания — 29 августа. Полуфиналы пройдут в два дня — 31 августа и 1 сентября. Бои за «золото» — 2 сентября.

Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов назвал основных кандидатов на медали турнира среди своих подопечных. По его словам, подопечные едут в Германию, чтобы показать свои лучшие качества.