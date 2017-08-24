Боксер Мэйуэзер заявил, что считает Конора Макгрегора стойким парнем

Поединок, который соперники проведут по правилам бокса в первом среднем весе в облегченных перчатках весом 8 унций, пройдет 26 августа в Лас-Вегасе. В среду прошла предшествующая поединку пресс-конференция.

«Я знаю, что нужно, чтобы выиграть бой такого масштаба. Каждый рассуждает о том, что будет, но все в итоге сводится ко мне и парню, с которым мне предстоит драться. У нас был отличный тренировочный лагерь и много соперников, позволивших мне видеть ситуацию под разным углом. Будь то ММА или бокс — все мы бойцы. У Конора до сих пор была отличная карьера, он стойкий парень», — сказал Мэйуэзер, которого цитирует Mirror, на пресс-конференции.

«Я лучший в своем деле, Конор — в своем. Я встречался с 47 противниками. Они говорили, что у меня слабые руки, или что я боюсь, но в последний раз, когда я это проверял, никто так и не сбросил меня вниз. Это называется ум, IQ и терпение. Я родился бойцом — им и умру. Конор приложит все свои усилия, и будет нелегко. Помните, у (Мэнни) Пакьяо был удар, у (Сауля) “Канело” Альвареса был удар, у Шейна Мосли был удар — но у меня есть крепкий подбородок», — добавил американец.

Мэйуэзер одержал победы во всех 49 боях на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в сентябре 2015 года, после чего объявил о завершении карьеры. Чемпион UFC Макгрегор провел 24 поединка в ММА, одержав 21 победу и потерпев три поражения.