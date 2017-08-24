Макгрегор заявил, что готов провести все 12 раундов в бою с Мэйуэзером

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Поединок по правилам бокса в весовой категории до 69,8 кг между 40-летним американцем и 29-летним ирландцем пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас- Вегасе. Макгрегор ранее не имел опыта проведения профессиональных боксерских поединков, в смешанных единоборствах максимальная продолжительность боя составляет пять раундов для титульных поединков и три — для рейтинговых.

«Это битва, и я к ней готов, — сказал Макгрегор. — Мы провели много тренировок в 12-раундовом формате, и я чувствую, что хорошо к этому подготовился. Я не говорю о защите Мэйуэзера или его достижениях, это борьба, и я думаю, что смогу завершить ее в первых раундах».

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. Ранее Мэйуэзер объявил, что после боя с Макгрегором завершит карьеру.

Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 — нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.