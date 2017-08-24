Источник: Мейвезер хочет поставить пять миллионов долларов на свою победу над МакГрегором
Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший всерьез раздумывает о том, чтобы поставить пять миллионов долларов на свою победу над ирландским бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором в их поединке 26 августа.
Об этом сообщил известный специалист по спортивным ставкам Р. Д. Белл со ссылкой на «заслуживающий доверия источник в Вегасе».
Ранее стало известно, что одна из букмекерских контор
Напомним, бой между МакГрегором и Мейвезером пройдет по правилам бокса 26 августа в
На кону поединка будет стоять специальный пояс WBC. Трофей, получивший название Money Belt, изготовлен из крокодиловой кожи и содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов. Кроме того, при его создании использовалось 1,5 килограмма золота.
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