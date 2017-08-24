Источник: Мейвезер хочет поставить пять миллионов долларов на свою победу над МакГрегором

Об этом сообщил известный специалист по спортивным ставкам Р. Д. Белл со ссылкой на «заслуживающий доверия источник в Вегасе».

Ранее стало известно, что одна из букмекерских контор Лас-Вегаса приняла ставку в размере 880 тысяч долларов на победу Мейвезера. ESPN.com предполагает, что это самая крупная сумма, которую ставили в Лас-Вегасе на результат профессионального боя.

Напомним, бой между МакГрегором и Мейвезером пройдет по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile в рамках первого среднего весе. Накануне бойцы прибыли на место проведения поединка. По неподтвержденным данным, ирландец заработает около 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.

На кону поединка будет стоять специальный пояс WBC. Трофей, получивший название Money Belt, изготовлен из крокодиловой кожи и содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов. Кроме того, при его создании использовалось 1,5 килограмма золота.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING - Trusted Vegas Source:<br>Mayweather seriously considering betting $5 MILLION on himself to beat McGregor!</p>— RJ Bell (@RJinVegas) <a href="https://twitter.com/RJinVegas/status/900124943555346432">22 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>