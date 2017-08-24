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24 августа 2017, 9:53 | Бокс | Vesti.kz

Источник: Мейвезер хочет поставить пять миллионов долларов на свою победу над МакГрегором

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший всерьез раздумывает о том, чтобы поставить пять миллионов долларов на свою победу над ирландским бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором в их поединке 26 августа.

Об этом сообщил известный специалист по спортивным ставкам Р. Д. Белл со ссылкой на «заслуживающий доверия источник в Вегасе».

Ранее стало известно, что одна из букмекерских контор Лас-Вегаса приняла ставку в размере 880 тысяч долларов на победу Мейвезера. ESPN.com предполагает, что это самая крупная сумма, которую ставили в Лас-Вегасе на результат профессионального боя.

Напомним, бой между МакГрегором и Мейвезером пройдет по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile в рамках первого среднего весе. Накануне бойцы прибыли на место проведения поединка. По неподтвержденным данным, ирландец заработает около 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.

На кону поединка будет стоять специальный пояс WBC. Трофей, получивший название Money Belt, изготовлен из крокодиловой кожи и содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов. Кроме того, при его создании использовалось 1,5 килограмма золота.
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